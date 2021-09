Aus den Räumen im Erdgeschoss des Alten Amtsgerichts drangen beschwingte Töne. So richtig passend zum ausgehenden Sommer und zum fröhlichen Mitmachen animierend. Wer gerade in Zwingenberg dort unterwegs war, der blieb zumindest kurz stehen und lauschte fasziniert. Was passierte in diesem Moment? Die Voice-Akademie hatte erneut zu einem Ukulele-Tag ins älteste Bergstraßenstädtchen eingeladen

