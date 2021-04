Honig verkostet und Geld gestohlen

Bickenbach. Der Verkaufsstand einer Imkerei an der Berta-Benz-Straße in Bickenbach rückte im Zeitraum zwischen Montagabend und Dienstagmittag in das Visier von Kriminellen, wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen berichtet. Nachdem die Unbekannten in den Verkaufsraum gelangten, hatten sie es offenbar nicht nur auf Bargeld abgesehen. Auch mehrere Honiggläser rückten in den Fokus der Kriminellen. Diese wurden nach jetzigem Kenntnisstand nicht entwendet, sondern unter anderem vor Ort verkostet. Mit ihrer Beute – zirka 40 Euro Münzgeld – flüchteten sie im Anschluss unerkannt. Wer im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht oder dubiose Geräusche wahrgenommen hat, heißt es in der Mitteilung, der wird gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizei in Pfungstadt unter der Rufnummer 06157/9509-0 zu melden. ots

