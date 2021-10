Hohe Auszeichnung für die "Wühlmäuse" Seeheim-Jugenheim

Seeheim-Jugenheim. Der Jugendgruppe „Die Wühlmäuse“ in der Ortsgruppe Seeheim-Jugenheim des Naturschutzbundes (Nabu) wurde durch den Nabu-Präsidenten Jörg-Andreas Krüger die Lina-Hähnle-Medaille verliehen. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, handelt es sich dabei um die höchste Auszeichnung, die die Organisation auf Bundesebene verleiht. Eckhard Woite, Leiter der „Wühlmäuse“, nahm die Würdigung im Rahmen der Landesvertreterversammlung des Nabu in Wetzlar stellvertretend für die Gruppe entgegen.

Die Auszeichnung ist nach der Gründerin des Naturschutzbundes. Die 1989 gestiftete Lina-Hähnle-Medaille - eine Nabu-interne Würdigung - wird an Mitglieder oder Gruppen für herausragende Verdienste um den Schutz der Natur und die Schaffung einer lebenswerten Umwelt vergeben. Die ausgezeichneten Personen oder Gruppen sollen Schrittmacher und Motor für den nationalen und internationalen Natur- und Umweltschutz sein. Die „Wühlmäuse“ in Seeheim-Jugenheim wurden 1974 gegründet und sind heute mit etwa 70 Kindern und Jugendlichen die größte Naturschutzjugen-Gruppe (Naju-Gruppe) in Hessen. Zu den Untergruppen „Feuersalamandern“, „Eichhörnchen“, „Eisvögeln“, „Füchsen“ und „Krassen Krähen“ kam jüngst noch ein sechstes Team hinzu, das allerdings noch keinen Namen hat. Den geben sich die Gruppenmitglieder, wenn nach einigen Wochen die Neuen zu einer Gruppe geworden sind.

Das Erfolgsrezept der „Wühlmäuse“ gründet sich auf zwei Säulen: Naturerlebnis und Naturschutz. Gemeinsam die Natur zu erleben, das ist die Grundlage für den Zusammenhalt der Gruppen. Neben dem vielseitigen Naturerlebnisprogramm fördern die „Wühlmäuse“ die Artenvielfalt. Die beiden Hauptprojekte sind zurzeit die „Eichhörnchen-Wiese“, wo sich aus einem gerodeten Brombeerdickicht eine artenreiche Wiese entwickelt und die „Krasse Krähen-Kurve“, in der über hundert Nektar und Pollen spendende Pflanzenarten wachsen. Es ist die Haarnadelkurve vor der Burg Frankenstein. Die „Wühlmäuse“, vor allem die „Krassen Krähen“, überlegen jetzt, welche Pflanzen noch fehlen. Da sind ihnen schon etliche eingefallen, so dass die Kurve bald noch artenreicher wird.

Eckhard Woite zu der Auszeichnung: „Die Wühlmäuse freuen sich sehr darüber, dass ihnen bei der Nabu-Delegiertenversammlung die Nina Hähnle Medaille verliehen wurde. So wird die Arbeit der ,Wühlmäuse’ auf Bundesebene anerkannt, während ihnen das auf Gemeindeebene nur teilweise gelingt.“ red

