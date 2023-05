Hochbetrieb auf der Hillbilly-Ranch in Zwingenberg

Zwingenberg. Traditionell gibt es an der Bergstraße zum Beginn des Wonnemonats Mai wahre Völkerwanderungen durch die Weinberge zwischen Zwingenberg und Heppenheim. Aber auch in der Ebene tut sich an diesem Tag Bemerkenswertes und das fast schon genauso lang.

Fünf Jahre nach seiner Gründung hatte der Country- und Westernclub Zwingenberg 1990 zum ersten Mal zu einem Maifest eingeladen – damals noch auf dem Ponyhof vom Eis-Lui. Mittlerweile ist daraus eine Großveranstaltung auf der im Westen und in Nachbarschaft zum Kleintierzuchtverein angesiedelten Ranch „Hillbilly Heaven“ geworden. In zwei Jahren, wenn der Verein seinen 40. Geburtstag feiert, wird das 35. Maifest über die Bühne gehen.

Bei den im Umfeld geparkten mindestens 100 Fahrzeugen sowie den mehr als doppelt so vielen Fahrrädern und unzähligen Spaziergängern dürfte sich am Maifeiertag die Besucherzahl auf der Ranch wieder deutlich im vierstelligen Bereich bewegt haben. Sitzplätze waren schon kurz nach Beginn um 11 Uhr nur noch vereinzelt zu finden und zur Mittagszeit bildeten sich lange Schlangen vor den Essensständen.

Spareribs vom Schwenkgrill

Das geduldige Warten wurde belohnt, denn vor allem die leckeren Spareribs vom großen Schwenkgrill sind jedes Jahr eine begehrte Köstlichkeit. Aber auch Steaks, Bratwürste und Hamburger gehörten zum Angebot, ebenso wie die reichhaltige Kuchentheke, die vor allem am Nachmittag zunehmend leerer wurde. Auch Getränke für die großen und kleinen Gäste gab es in ausreichender Menge und da sind beispielsweise 1000 Liter Bier, mit denen sich der Verein wappnet, durchaus Normalität.

Der große Zuspruch hat auch damit zu tun, dass der Countryclub aus dem Maifest ein Familienfest gemacht hat. So fühlen sich die kleinen Gäste mitten in der Natur nicht nur auf dem großen Spielplatz der Ranch richtig wohl, sie konnten am Montag auch beim Goldwaschen ihr Glück versuchen. Die Goldgräber mit den meisten Nuggets wurden am Nachmittag bei der Preisverleihung mit Spielsachen belohnt.

Im Einsatz war auch wieder Sheriff Christian Heinz. Er „vollstreckte“ die gegen einen kleinen Obolus ausgestellten und ihm übergebenen „Haftbefehle“ und brachte die unliebsamen Zeitgenossen mal kurz hinter Gitter. Dank der unmittelbar angrenzenden „Jail-Bar“ war die Auszeit im Knast aber auch für die Delinquenten durchaus erträglich.

Goldsucher und Sheriff im Einsatz

Fester Bestandteil des Maifestes ist die Countrymusik, die in diesem Jahr von der One-Man-Countryband „Old Hitman“ übernommen wurde, der aber dank der technischen Möglichkeiten die Musik einer kompletten Band vermittelte und nicht nur für passende Stimmung, sondern auch den perfekten Rahmen für die Linedancer vom Bürstädter Verein Rompin Stompin sorgte.

Für den Verein war das 33. Maifest wieder ein großer Erfolg, aber auch ein enormer Kraftakt. Grund genug für Vorsitzenden Andreas Jeblick, den engagierten Helferinnen und Helfern Dank für ihren Einsatz zu sagen. Immerhin waren es über die Hälfte der aktuell 88 Mitglieder, die an den Theken, den Essensausgaben und an der Kasse, wo die Euros in das an diesem Tag gültige Zahlungsmittel Ranchdollars umgetauscht wurden, Dienst schoben.

Als Parkplatz-Einweiser waren die Mitglieder aktiv, ebenso im Saloon und in der Küche, wo Gründungsmitglied und Motor des Vereins, Bruno Kretschmer, im Einsatz war. Zwölf Jahre lang hatte er als Vorsitzender den Country- und Westernclub zu dem gemacht, was er heute ist. Weitere 22 Jahre war er Sprecher des Vereins, bevor er 2019 zusammen mit dem Vorsitzenden Hans Kissel den Generationswechsel einläutete und der Vorsitz an Andreas Jeblick überging.