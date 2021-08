Monatsspruch für den August: „Neige, Herr, dein Ohr und höre! Öffne, Herr, deine Augen und sieh her!“ 2. Könige 19,16

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Hör mir doch mal zu!“ Diese Ermahnung habe ich oft gehört. Da sitzt eine am Küchentisch und tippt ins Handy, während eine andere ihr etwas erzählen will. Da hat einer das Wort ergriffen und nimmt Stellung, und in einer Ecke reden zwei und sind mit Gedanken ganz woanders. Nicht nur, dass das unhöflich, ja ungehörig ist, sich so ignorant zu verhalten. Die Botschaft dieser Haltung ist: „Du interessierst mich nicht, bist mir letztlich egal.“

Wir Menschen wollen wahrgenommen und ernst genommen werden. Sie und ich. Je wichtiger mir ist, was ich gerade erzähle, je tiefer es mich berührt, umso mehr verletzt es mich, wenn ich so ignoriert werde. So ist dieses Bibelwort für den Monat August ein ganz aktueller Gebetsruf. Es gibt viele Menschen, die ihn in unseren Tagen aus tiefstem Herzen sprechen.

Menschen, die in ihrer Situation von Gott wahrgenommen werden wollen und auch von den Menschen. Da sind die Menschen in den Flüchtlingslagern, die Menschen, die vor den Flammen fliehen müssen, die Menschen, die mit den Folgen des Hochwassers kämpfen. Sie wollen in ihrem Elend wahrgenommen werden, von Gott und den Menschen. Es ist bewegend, wie viele sich bereitfinden, hinzusehen, zum Beispiel auf die Menschen an der Ahr, und es dabei nicht belassen. Wie viele spenden, wie viele sich bereitfinden, hinzugehen und mit anzupacken.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Es kommt mir nun gar nicht darauf an, Sie zu weiteren Spenden zu ermutigen, auch wenn das sicher hilfreich und gut ist. Mir liegt daran zu betonen, wie wichtig es ist, wahrgenommen zu werden, für Menschen gerade im Elend und in Krisen. Genauso wichtig aber ist auch für die nicht Betroffenen, dass sie hinsehen und hinhören auf die, die solch Furchtbares erleben.

Es ist wichtig im Kleinen, wenn mir jemand etwas sagen will und es ist wichtig im Großen, wenn eine solche Region betroffen ist und Menschen hilflos und ihres Besitzes beraubt vor dem Nichts stehen. Die Hilfen und die Helfenden, die großen und kleinen Spenden sind Zeichen und Gesten, die spüren lassen: Wir sind nicht so allein und verloren, wie wir uns fühlen. Es gibt sehr viele, die uns wahrnehmen und helfen wollen – und das tut gut.

Gesegnetes Wahrnehmen

Karl Hans Geil, stellv. Dekan

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3