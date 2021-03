Zwingenberg. Die Zwingenberger Christdemokraten machen auf einen „DigiTalk“ – also auf ein Gespräch zum Thema Digitalisierung“ – aufmerksam, das am heutigen Mittwoch, 10. März, geführt wird. Ab 17.30 Uhr sind unter anderem die örtliche Parteivorsitzende und Landtagsabgeordnete Birgit Heitland, der in Zwingenberg lebende Professor Dr. Peter Buxmann (Fachbereich Wirtschaftsinformatik der TU Darmstadt), der Bergsträßer Landrat Christian Engelhardt sowie Hessen Digitalministerin Kristine Sinemus live auf Facebook anzutreffen. „Wir freuen uns auf Ihre Fragen und eine rege Diskussion“, heißt es in der Pressemitteilung der CDU. red