Zwingenberg. Kein Kinderlachen, kein Schulchorgesang, kein Sektempfang mit kleinem Imbiss – stattdessen „große Halle, kleiner Rahmen und viel Abstand“, stellte Schulleiterin Ulla Heß in ihrer Laudatio auf Brigitte Konrad fest, dass sich alle Beteiligten die Verabschiedung der langjährigen Pädagogin an der Melibokusschule anders gewünscht hätten. Doch die Coronavirus-Pandemie machte es nicht anders möglich: In der Melibokushalle stellte sich das Kollegium – mit Mund-Nasen-Schutz vor den Gesichtern – am Halbjahresende zu einem großen Kreis auf, um Brigitte Konrad in den Ruhestand zu entlassen.

Zwingenberg als dritte Station

Seit 1999 hat die gebürtige Salzburgerin an der Zwingenberger Melibokusschule unterrichtet und war dort nahezu ausnahmelos immer als Klassenlehrerin eingesetzt. Ins älteste Bergstraßenstädtchen kam die in Seeheim-Jugenheim lebende Brigitte Konrad, weil sie wohnortnäher eingesetzt werden wollte – nach ihrem zweiten Staatsexamen im Jahr 1980 unterrichtete sie nämlich zunächst in Mörfeld-Walldorf, später dann in Leeheim. Bereits vor ihrem Wechsel nach Zwingenberg machte Brigitte Konrad 1996 eine Fortbildung, um Englisch an der Grundschule unterrichten zu können – zu diesem Zeitpunkt gehörte die Fremdsprache noch nicht zum klassischen Fächerkanon an den Grundschulen. Im Auftrag der Melibokusschule nahm sie daher an der Englisch-Kooperation mit den weiterführenden Schulen teil, über viele Jahre hinweg verantwortete sie auch die entsprechende Deutsch-Kooperation. Auch die Fächer Sport und Schwimmen wurden von Brigitte Konrad unterrichtet. Überdies war die Pädagogin häufig Mentorin für Lehrerinnen und Lehrer im Vorbereitungsdienst (früher: Lehramtsreferendare).

Mit Blick auf die bevorstehende Pensionierung beziehungsweise das Ausscheiden nach dem ersten Halbjahr sollte Brigitte Konrad im Schuljahr 2020/21 nicht mehr als Klassenlehrerin eingesetzt werden – doch es kam anders: „Du warst unser Joker“, so Schulleiterin Ulla Heß. Sie bedankte sich bei Brigitte Konrad für deren Engagement und stellte dabei ihre „sehr ruhige und entspannte Art“ heraus. Personalratsvorsitzende Lisa Dams und Personalrätin Lisa Marschall schlossen sich an: „Wir sind froh über die Zeit mit dir!“

Brigitte Konrad, die „mit 65 Jahre und neun Monaten“ in den Ruhestand geht, war immer „gerne Lehrerin“, allerdings: „Ich war 29 Jahre im Schuldienst – 21 Jahre davon in Zwingenberg. Und ich bin jeden Tag gerne in die Schule gegangen – bis auf das letzte Jahr.“ Das Unterrichten unter Corona-Bedingungen habe einen „enormen Druck“ erzeugt.

Frühblüher mit Symbolkraft

An das Kollegium inklusive Schulleitung, Sekretärin und Hausmeister richtete Frau Konrad ein „herzliches Dankeschön“ und wünschte vor allem mit Blick auf die weiteren Herausforderungen durch die Pandemielage „viel Kraft, Durchhaltevermögen und vor allem Zuversicht“. Als Geschenk für die Kollegen hatte Brigitte Konrad kleine Frühblüher mit dem Auftrag mitgebracht, jeder möge sich um sein Pflänzchen so kümmern, „wie die vor euch sitzenden Kinder gehegt und gepflegt werden müssen“. mik