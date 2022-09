Herbstflohmarkt für Kindersachen in Zwingenberg

Zwingenberg. Der Elternbeirat der Städtischen Kindertagesstätte Alsbacher Straße in Zwingenberg weist auf seinen Herbstflohmarkt für Kindersachen hin, der am 15. Oktober, Samstag, in der Melibokushalle Zwingenberg stattfindet. In der Zeit von 13 bis 15 Uhr können dort Baby- und Kinderkleidung in allen Größen, Spielsachen für drinnen und draußen, Kinderwagen, Autositze, Bücher und vieles mehr angeboten werden.

Vor Ort gibt es Kaffee und kalte Getränke sowie ein reichhaltiges Angebot an selbstgebackenem Kuchen und frischen Brezeln, das zum gemütlichen Verweilen einlädt. Der Erlös aus Standgebühr und Kuchenverkauf kommt zu 100 Prozent den Kindern der kommunalen Kita Alsbacher Straße zugute.

Die Standgebühr beträgt fünf Euro und eine Kuchenspende. Die Tischvergabe erfolgt per E-Mail an: elternbeirat_zw@outlook.de. In der Mail müssen Kontaktdaten angegeben werden. Es sind keine Tischnummer-Reservierungen möglich, heißt es abschließend. red