Helfer für „Rorrer“ Osterfeuer gesucht

Rodau. Der Elternbeirat des Rodauer Kindergartens lädt zum ersten „Rorrer“ Osterfeuer am Ostersamstag, 8. April, ein. Für die Durchführung der Veranstaltung werden noch Helfer gesucht, schreibt das Organisationsteam. Das Event beginnt um 11 Uhr mit einer vom Verschönerungsverein Rodau (VVR) organisierten Osterwanderung. Die Tour startet und endet an der VVR-Lagerhalle. Das kulinarische Angebot rund um das Osterfeuer umfasst Kaffee und Kuchen (ab 14 Uhr), auch zum Mitnehmen, Getränke, Stockbrot sowie Würstchen und „Rorrer Kartoffelsupp“. Für Kinder steht ein Bastelangebot bereit. Die Einladung zu Wanderung und Osterfeuer richtet sich an die gesamte Bürgerschaft. „Jeder ist willkommen“, teilt der Elternbeirat mit. Der Erlös aus der Veranstaltung soll den Kids des Rodauer Kindergartens die Teilnahme am tierpädagogischen Angebot des Begegnungshofs der Sonnenkinder in Rodau ermöglichen. red

Info: Helfer für das Osterfeuer können sich melden unter: info@babbelstubb.info oder m.weiss-strasser@ncg-weiss.de