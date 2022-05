Helfer für Markt ums Kind gesucht

Zwingenberg. Für den Markt rund ums Kind, der von dem gleichnamigen Zwingenberger Verein am 14. Mai, Samstag, von 14 bis 16 Uhr in der Melibokushalle veranstaltet wird, werden nach wie vor Helfer gesucht. Benötigt wird die ehrenamtliche Unterstützung beim Annehmen der Ware, beim Auslegen der Waren zum Verkauf, an den Kassen während des Marktes und bei der Abrechnung – und schließlich müssen die Waren, die keinen Käufer gefunden haben, wieder aufgeräumt und ihren Besitzern zurückgegeben sowie der Verkaufserlös ausgezahlt werden. Traditionell findet auch ein Kaffee- und Kuchenverkauf statt, so dass auch in der Küche und am Tresen Hilfe benötigt wird.

„Bei einer Anzahl von 120 Verkäufern wird auch eine vergleichbare Zahl von Helfern gebraucht, um den Markt rund ums Kind erfolgreich durchführen zu können“, schreibt Vereinsvorsitzende Angela Kannengießer: „Deshalb ergeht die Bitte des Vereins an alle, die Zeit und Lust haben, sich hier einzubringen!“

Am heutigen Montag, 2. Mai, findet ab 20 Uhr im Foyer der Melibokushalle Zwingenberg die Vergabe der Verkäufernummern im Losverfahren statt. Weitere Informationen gibt es auf www.muk-zwingenberg.de. red

