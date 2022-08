Helfer für den Flohmarkt dringend gesucht

Zwingenberg. Im Mai hatte der „Verein rund ums Kind Zwingenberg“ nach längerer Corona-Pause wieder zu einem Flohmarkt in die Melibokushalle eingeladen. Die Resonanz war groß und alle Beteiligten waren sich einig, dass künftig wieder zweimal im Jahr der beliebte Secondhandmarkt stattfinden soll.

In der Ankündigung heißt es: Viele Kleidungsstücke, aber auch andere Artikel, die Kinder brauchen, kommen hier in einen Kreislauf. Es gibt viele Familien, die gebrauchte Artikel rund ums Kind verkaufen wollen. Beim Markt selbst kommen viele Käuferinnen und Käufer, die sich über die große Auswahl an guter, gebrauchter Kleidung, Schuhen und weiteren Dingen für ihre Kinder freuen.

Die große Zahl an Verkäufernummern, die vergeben werden – es sind 120 – bringt es mit sich, dass viele Arbeiten anfallen. Am Vorabend des Marktes, der in diesem Jahr am 17. September stattfindet, werden die Waren entgegengenommen, in die Halle transportiert, geordnet ausgelegt oder an Kleiderständern aufgehängt.

Separater Einkauf für die Helfer

Samstags müssen dann die Kassen besetzt werden, die Abrechnung gemacht werden, die Dinge, die nicht verkauft wurden, zurücksortiert und bei der Auszahlung ihren Besitzern wieder ausgehändigt werden. Auch in der Küche beim Verkauf von Kaffee und Kuchen wird Personal benötigt.

Es gibt Helferinnen und Helfer, die sich seit vielen Jahren beteiligen. Durch die lange Pause ist aber scheinbar der Markt rund ums Kind etwas aus dem Blick geraten.

Nun bitten die Organisatorinnen ganz herzlich um Mithilfe, um den Markt auf bekannte Weise durchführen zu können. Die Zeit vergeht bei der Arbeit wie im Fluge, man wird von den erfahrenen Organisatorinnen angeleitet und arbeitet mit anderen Helfern in einem Bereich, den man sich je nach Neigung aussuchen kann. Zum Dank für die Mitarbeit kann man an einem separaten Einkauf teilnehmen.

Die Helferanmeldung erfolgt online. Seit dem 1. August ist auf der Homepage des Vereins (https://muk-zwingenberg.de) ein Erfassungsprogramm freigeschaltet.

15 Prozent werden gespendet

Auf der Homepage findet man auch alle weiteren Termine sowie relevante Informationen zu den besonderen Vorkehrungen, die der Verein aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie trifft.

Am Samstag, 17. September, von 14 bis 16 Uhr findet dann der Secondhand-Markt in der Melibokushalle Zwingenberg statt. 15 Prozent des Verkaufserlöses wird satzungsgemäß an gemeinnützige Einrichtungen gespendet.

Die Verkäufernummern werden am Montag, 5. September, verlost. Einlass ins Foyer der Melibokushalle ist an diesem Abend um 20 Uhr.

Wer nur ein bis fünf Großteile (beispielsweise Autositz oder Kinderwagen) verkaufen möchte, braucht nicht an der Verlosung teilzunehmen, benötigt aber dennoch eine Verkäufernummer. Diese erhält man ab Dienstag, 6. September, telefonisch bei Frau Ewald (Telefonnummer 06257/991338). red