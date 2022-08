Alsbach-Hähnlein. Ab Montag, 22. August, bis einschließlich Samstag, 3. September, wird in Hähnlein die Haltestelle „Waage“ in Fahrtrichtung Alsbach verlegt. Sie befindet sich in der Zeit in Höhe der Hausnummer 48 auf der Gernsheimer Straße. red

