Bickenbach. Wegen Bauarbeiten an der Bundesstraße 3 fährt die Linie BE1 von Sonntag bis einschließlich 16. Mai eine Umleitung, heißt es in einer Mitteilung von HEAG mobiBus. Die Haltestelle „Bickenbach Bürgerhaus“ entfällt in beide Fahrtrichtungen. red

AdUnit urban-intext1