Hallenturnier der Schlappekicker

Zwingenberg. Der Freizeitsportverein Schlappekicker Zwingenberg veranstaltet am 25. März, Samstag, sein 40. Hallenfußball-Turnier. Zwölf Teams kämpfen um den Turniersieg. In Gruppe A starten CVJM Zwingenberg, Schwarz-Gelb Bensheim, Lahme Enten-SurTec, ESV Bensheim, Country-Soccers Zwingenberg und Blau-Weiß Beedenkirchen. In Gruppe B messen sich Christuskirche Auerbach, Alte Herren Rodau, Dream-Team Heppenheim, Härtecup-Sieger Bensheim, Soma Mörfelden, Turbine Fehlpass Mannheim. Das Turnier in der Zwingenberger Melibokushalle beginnt um 9 Uhr. Für Speisen und Getränke sowie Kaffee und Kuchen ist gesorgt, schreiben die Schlappekicker, die sich auf viele Besucher freuen. Die Siegerehrung wird direkt nach dem Finale Bürgermeister Holger Habich vornehmen. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1