Hakenkreuz an Hauswand in Alsbach-Hähnlein geschmiert

Heppenheim. Nachdem bislang unbekannte Vandalen im Tatzeitraum zwischen Freitag (29.4.) und Samstag (30.4.) eine Hauswand in der Weilerstraße in Alsbach-Hähnlein mit Farbe beschmiert haben, sucht die Polizei jetzt Zeugen. Die Unbekannten hinterließen mit schwarzer Farbe ein Hakenkreuz an der Mauer eines Wohnhauses und suchten im Anschluss das Weite, so die Polizei. Insgesamt wird der Schaden auf einen dreistelligen Betrag geschätzt. In diesem Zusammenhang hofft die Polizei auf Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Die Beamten des polizeilichen Staatsschutzes nehmen sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

