Hähnleiner Museum öffnet wieder

Alsbach-Hähnlein. Das „Museum in der Anstalt“ weist nach der Corona-bedingten Schließung auf seine Wiedereröffnung hin. Sie erfolgt am kommenden Sonntag, 3. Oktober. Ab dann wird in dem Museum an der Gernsheimer Straße 36 in Hähnlein die Sonderausstellung zum Thema „Die frühe römische Okkupation des Hessischen Rieds „ gezeigt. Sie ist bis zum 19. Dezember, Sonntag, zu sehen. Geöffnet ist die Ausstellung jeweils am Samstag von 14 bis 17 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln. em

