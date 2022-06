Hähnleiner feiern Marktplatzfest

Alsbach-Hähnlein. Das Hähnleiner Marktplatzfest wird dieses Jahr in deutlich kleinerem Rahmen stattfinden als in der Vergangenheit. Waren vor der Corona-Pandemie mehrere Vereine an dem Programm beteiligt, wird der SKV Hähnlein aufgrund der verkürzten Planungsphase das Fest vom 17. bis 19. Juni dieses Mal exklusiv auf die Beine stellen.

Los geht es am Freitag um 19 Uhr mit dem offiziellen Bieranstich, bevor bei Musik und Tanz gemeinsam gefeiert wird. Am Samstag ist der Start um 20 Uhr. Der Sonntag beginnt um 10.30 Uhr mit einem Gottesdienst, an den sich ein gemütlicher Frühschoppen anschließt. Für Essen und Getränke ist an allen drei Tagen gesorgt. red