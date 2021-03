Zwingenberg. Die Pressemitteilung „GUD will Spielplatz an Schule erhalten“ (BA vom 2. März) „bedarf der Richtigstellung, da sie in wesentlichen Teilen an der Sache vorbei geht und nachweislich unwahre Tatsachenbehauptungen enthält“, schreibt der Zwingenberger Bürgermeister Holger Habich in einer entsprechenden Verlautbarung. Der Rathauschef formuliert darin weiter:

„Aufmerksamen Beobachtern der örtlichen Kommunalpolitik dürfte nicht entgangen sein, weshalb Kreis, Stadt und ein privater Eigentümer Grundstücke miteinander getauscht haben: Die Melibokusschule muss dringend erweitert werden. Schon heute werden mehrere Gruppen in Raummodulen unterrichtet, die zunächst nördlich und später auch östlich der Melibokushalle aufgestellt wurden. Sie dienen ihrer Natur nach einem vorübergehenden Zweck und reduzieren schon heute merklich die Fläche des Pausenhofs, der den Schülerinnen und Schülern zur Verfügung steht.“

Da auch in den kommen Jahren mit steigenden Schülerzahlen zu rechnen sei und die Melibokusschule am sogenannten „Pakt für den Nachmittag“ – einer besonderen Form der Ganztagsbetreuung – teilnehme, plane der Kreis Bergstraße einen Neubau. Habich erläutert:

Kastanien bleiben erhalten

„Diesen hatte der Schulträger zunächst im Bereich zwischen alter Passschule und Melibokushalle vorgesehen. Da in diesem Fall aber sowohl der Pausenhof deutlich verkleinert worden wäre, als auch der Erhalt der dortigen großen Kastanienbäume kaum möglich gewesen wäre, hat sich die Stadt Zwingenberg frühzeitig in den Planungsprozess eingeschaltet und eine alternative Lösung vorgeschlagen. Diese sieht vor, den geplanten Neubau auf einem bislang privaten Gartengrundstück neben dem Melibokusparkplatz zu errichten. Nach dem vorliegenden Konzept können dort nicht nur großzügige Schulräume mit Bibliothek und Mensa entstehen, sondern auch ein zusätzliches Außengelände.“

Erstmals ein geschützter Schulhof

Der große Vorteil dieser Lösung sei auch, dass dadurch erstmals ein in sich geschlossenes Schulgelände entstehe, durch das keine öffentliche Wegeverbindung hindurch führe. Der komplette Schulhof könne eingezäunt und damit vor dem Zutritt Unberechtigter geschützt werden. Hierdurch bestehe künftig auch nicht mehr die Gefahr, dass Kinder unbemerkt auf die B 3 gelangen. Von der viel befahrenen Hauptverkehrsstraße schütze sie derzeit nur eine einfache Bake. Aus der Tatsache, dass es in der Vergangenheit nicht zu Unfällen gekommen sei, solle man nicht schließen, dass diese auch künftig ausbleiben.

In der Entgegnung des Bürgermeister auf die GUD-Verlautbarung heißt es weiter: „Die von der GUD gelobte Nutzung des Pausenhofs auch an den Nachmittagen ist keineswegs so ideal, wie die Partei suggeriert. Es sollte ihr vielmehr bekannt sein, dass gerade in jüngerer Zeit hier oftmals Müll und Scherben hinterlassen und Beschädigungen verursacht wurden. Neben der Schulleitung haben auch mehrere besorgte Eltern darüber Klage geführt. Auch ist der angeblich so schöne Spielplatz bei näherer Betrachtung keineswegs ein Vorzeigeobjekt, sondern gleicht eher einer Behelfslösung, die durch die nahe herangerückten Container noch zusätzlich verschlechtert wird. Zurückzuweisen ist die rhetorische Frage der GUD, ob die Kastanienbäume möglicherweise gefällt werden sollen, um künftig dort parkende Fahrzeuge vor den herunter fallenden Früchten zu schützen. Erstens tritt dieses Problem nur während weniger Wochen im Jahr auf, an denen die betroffenen Stellplätze dann leicht gesperrt werden können, und zweitens ist der GUD wohl bekannt, dass die Bäume im Bebauungsplanentwurf als zu erhalten festgesetzt sind. Im Gegenteil sollen laut Planentwurf sogar weitere gepflanzt werden.“

Falsch sei auch die Behauptung der GUD, Kinder würden sich künftig zwischen „hereinströmendem KfZ-Verkehr“ aufhalten, vor dem sie geschützt werden müssten. Habich: „Diese wider besseres Wissen von der GUD aufgestellte Behauptung ignoriert den beschlossenen Planentwurf vollständig. Er sieht eine Zufahrt zwischen Passschule und Sparkasse sowie eine Abfahrt östlich der Melibokusstraße auf die Straße ,Passwiese’ vor, von wo es ohne Berührung mit dem Schulgelände weiter zum Melibokusparkplatz geht.“

„Kluges Konzept“

Durch die Ausweisung des Altdtadtparkplatzes entstehe erstmals ein von der B 3 aus sichtbares „und für jedermann nachvollziehbares Parkraumkonzept, das die Altstadt merklich entlasten wird“. Gleichzeitig erfahre die Schulgemeinde „eine deutliche räumliche Verbesserung und einen Zugewinn an Sicherheit“.

Abschließend schreibt Rathauschef Holger Habich: „Die Gremien der Stadt haben dieses kluge Konzept mit großer Mehrheit auf den Weg gebracht und es lässt an der Redlichkeit der GUD zweifeln, wenn sie diese Beschlüsse nun kurz vor der Kommunalwahl durch Falschinformationen zu hintertreiben versucht.“ red