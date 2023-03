Gute Ernährungslage für die Benediktiner im Kloster Lorsch

Zwingenberg. Um die Veränderung der regionalen Agrarlandschaft im Lauf der Jahrhunderte ging es bei einem Vortrag unter dem Titel „Gartenbau und Sonderkulturen am Oberrhein. Vom Lorscher Arzneibuch bis zum Pfälzer Duwak“, der auf Einladung des Zwingenberger Landschaftspflegevereins „Alte Burg“ am Donnerstagabend im Diefenbachsaal des „Bunten Löwen“ stattfand. Der Referent Gerrit Schenk, Professor für Geschichte des Mittelalters an der TU Darmstadt, legte dabei den Schwerpunkt auf die jeweiligen Innovationsphasen, insbesondere auf die Transformation der Landwirtschaft in karolingischer Zeit, für die das Lorscher Arzneibuch ein Wegzeichen ist.

Diese im 8. Jahrhundert in Lorsch verfasste Handschrift gilt als erste gegen den christlichen Medizin-Skeptizismus verfasste Schrift, ein Nachschlagewerk für den Klosterarzt, das sich aus antiken Quellen speist, die über die byzantinische Medizin, das spätantike Arzneibuch „Physica Plinii“ und die im 7. Jahrhundert erschienenen Schriften des numidischen Arztes Aurelius Aesculapius überliefert wurden.

Die im Lorscher Arzneibuch gesammelten Rezepte enthalten Pflanzen wie Fenchel, Bertram oder Wein, die gewiss in der Umgebung des Klosters und im Klostergarten wuchsen, jedoch auch viele mediterrane Pflanzen wie Pfeffer, Gerber-Sumach oder Myrrhe, die es hier nicht gab. Man versuchte deshalb, diese Pflanzen als Alternative zu teurer Importware auch nördlich der Alpen anzubauen oder sie durch heimische Pflanzen zu ersetzen, erklärte der Referent.

Beschreibungen mittelalterlicher Kultivierung finden sich in dem um das Jahr 840 verfassten Lehrgedicht des Walahfrid Strabo. Der Abt des Klosters Reichenau beschrieb nicht nur die notwendigen Arbeiten wie das Anlegen von Hochbeeten, den Kampf gegen den Maulwurf, das Düngen, Jäten und Lockern der Erde, sondern empfahl auch 24 Heilpflanzen. Von diesen Pflanzen finden sich etliche auch im Capitulare de villis, einer Vorschrift Karls des Großen zur Verwaltung seiner Domänen. Über den Realitätsgehalt der dort genannten Liste mit 73 Nutzpflanzen und Heilkräutern und 16 verschiedenen Obstbäumen, die angebaut werden sollten, wird gestritten: Nicht alle Pflanzen, etwa Feige oder Pomeranze, dürften nördlich der Alpen, gar an Nord- oder Ostsee, wirklich gediehen sein. Doch sind 42 Arten durch archäobotanische Untersuchungen nachgewiesen worden.

Hinweise zur Transformation des Gartenbaus in der Karolingerzeit gibt auch der auf der Insel Reichenau angefertigte Klosterplan von Sankt Gallen aus dem frühen 9. Jahrhundert. Vier Gärten samt den dort zu kultivierenden Pflanzen sind in dem als Idealplan aufzufassenden Dokument gezeichnet und benannt: vom Kreuzgang (mit Giftwachholder gegen Ungeziefer) über den Kräutergarten neben der Apotheke des Klosters bis zum neben den Geflügelställen gelegenen Gemüsegarten.

Der Baumgarten diente auch als Friedhof für die Mönche, also ein spiritueller Ort, für den 13 Baumarten genannt werden – darunter Lorbeer, Pfirsich, Feige und Maulbeere, die möglicherweise am Bodensee, nicht jedoch im alpinen Sankt Gallen wachsen konnten.

Zum Kloster Lorsch gibt es aus den im Lorscher Codex beschriebenen Stiftungen wenig differenzierte Hinweise. Auf dem Klostergelände ist die Bodenqualität nicht ideal für den Ackerbau, in der direkten Umgebung herrschen sandige Sedimente vor.

Keine fruchtbaren Böden in Lorsch

Fruchtbare Böden seien erst in etwa fünf Kilometern Entfernung zu finden, erklärte Gerrit Schenk. Doch hätten die Mönche wohl keinen Mangel gelitten: Die Chronik des Klosters zitiert eine Bibelstelle, in der viele nahrhafte Pflanzen genannt werden, darunter auch solche, die in Lorsch gewiss nicht gewachsen seien. Das Zitat sei also nicht wörtlich zu nehmen, sondern nur als Bild für die gute Ernährungslage. Archäobotanisch nachgewiesen seien für Lorsch jedoch unter anderem Roggen, Gerste, Einkorn, Dinkel und Hirse. Darüber hinaus Erbsen, Rüben, Pfirsich, Süßkirsche, Walnuss, Holunder und Feige, wobei man bei Letzterer immer auch an Importware denken müsse, erklärte der Referent.

Wo der Klostergarten lag, sei nicht belegt. Sehr gut dokumentiert aber sei die Agrartechnik des Weinbaus als hoch spezialisierte Wirtschaftsform, die mit Kellern, gemeinsamen Kelten, Schiffen und Krananlagen eine besondere Infrastruktur erforderlich machte, die ihrerseits die Ausdifferenzierung der Bevölkerung bedingte und eine fein differenzierte Fachsprache hervorbrachte.

Solche kosten- und arbeitsintensiven Sonderkulturen waren auch der Spargel- und der Tabakanbau, auf die Gerrit Schenk abschließend einging. Während der Spargelanbau im Spätmittelalter Bedeutung als teure Delikatesse gewann, veränderte mit dem Tabakanbau im 19. Jahrhundert der ab dem 16. Jahrhundert wirksame Columbian Exchange die Lorscher Agrarlandschaft deutlich.

Der Verein „Alte Burg“ bemüht sich um die Artenvielfalt der Zwingenberger Kulturlandschaft, unter anderem mit einem Schauweinberg, der Pflege von Wiesen und Ausgleichsflächen und dem Anbau alter Rebsorten. In der Reihe „Landschaften im Blick“ lädt er seit November 2022 zu Vorträgen über ökologische, historische und kulturwissenschaftliche Fragestellungen in der Umgebung ein. Der nächste und letzte Vortrag im Diefenbachsaal wird am 30. März um 19 Uhr angeboten. Ilona Leyer und Vera Wersebeckmann vom Fachbereich Angewandte Ökologie der Hochschule Geisenheim referieren dann über „Querterrassierung im Steillagenweinbau“.