Günter Kruchen hat sich in Zwingenberg nahezu 30 Jahre lang kommunalpolitisch engagiert. Von 1977 bis 2006 war der ehemalige Ingenieur Mitglied der Stadtverordnetenversammlung, davon viele Jahre lang als CDU-Fraktionsvorsitzender und stellvertretender Stadtverordnetenvorsteher. Heute feiert Günther Kruchen seinen 90. Geburtstag. Er wurde am 27. September 1931 in Dortmund geboren.

Auch der europäische Gedanke und die freundschaftliche Verbundenheit zu den Partnerstädten sind Günter Kruchen ein besonderes Anliegen. Seit 1967 engagiert sich der Jubilar in der Städtepartnerschaft mit dem französischen Pierrefonds. Den Verein Partnerschaft Tetbury, der englischen Partnerstadt, hat er 1984 mitbegründet.

Besondere Verdienste hat sich Günter Kruchen darüber hinaus beim Deutschen Roten Kreuz erworben. In der Ortsvereinigung Zwingenberg war er mehr als vier Jahrzehnte lang stellvertretender Vorsitzender. Auch im Katastrophenschutz des Landkreises engagierte er sich. Seine aktive Zeit im DRK-Vorstand hat Günter Kruchen allerdings 2010 beendet. Er wurde gemeinsam mit Ehrenbürgermeister Kurt Knapp zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Kruchen engagierte sich überdies beim Zwingenberger Mittagstisch, im Verkehrsverein und bei den Zwingenberger Blumenfreunden.

Für sein ehrenamtliches Engagement wurde Günter Kruchen mehrfach ausgezeichnet. Im Jahr 1989 wurde ihm der Landesehrenbrief verliehen. Im Jahr 1998 erhielt er die Verdienstmedaille des DRK-Landesverbandes.

2006, zum Ende seiner kommunalpolitischen Laufbahn, wurde Günter Kruchen zum Stadtältesten ernannt. Im Frühjahr 2007 wurde er mit der Europamedaille der CDU/CSU-Gruppe im Europäischen Parlament ausgezeichnet. Als große Anerkennung wurde ihm im Jahre 2008 mit dem Bundesverdienstkreuz die höchste Auszeichnung der Bundesrepublik Deutschland verliehen. red