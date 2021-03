Zwingenberg. Die Gemeinschaft für Umweltschutz und Demokratie (GUD) wirft dem Bauhof in Trägerschaft des Zweckverbands Kommunale Dienste (ZKD) Alsbach, Hähnlein, Zwingenberg einen „leichtfertigen Umgang mit der Natur in unserer Stadt“ vor – konkreter Anlass für diese Kritik ist eine Grünpflegemaßnahme an der Walter-Möller-Straße im Bereich zur Einfahrt ins Wohngebiet Bruchgärten/Diefenbachstraße. GUD-Fraktionsvorsitzender Ulrich Kühnhold formuliert in einer entsprechenden Pressemitteilung unter der Überschrift „Muss Baumpflege in Zwingenberg immer so aussehen?“:

„Verheerend“ und „traurig“

„Auch wenn die Perspektive von den Bruchgärten auf die Bahntrasse im Winterhalbjahr zuweilen recht trostlos erscheint, umso mehr freuen sich die Anwohner auf Frühlingsboten, die die Aussicht verschönern. Dies wurde von der Stadt vor wenigen Jahren noch durch Anpflanzen von Zierpflaumen und Japanischen Zierkirschen unterstützt, die das Bild auf die Bahn zeitweise in ein traumhaftes Blütenmeer getaucht haben. Mit Verständnislosigkeit wurden nun ,Baumpflegemaßnahmen‘ unseres Bauhofs zur Kenntnis genommen, bei denen nicht nur angeblich instabile Äste eines sonst kerngesunden Baumes entfernt wurden, sondern der komplette Baum eingekürzt wurde – und alle weiteren Büsche und Bäume drumherum gleich mit.“

Die aktuelle Aussicht sei „verheerend“ und der Ausblick auf den Frühling 2021 stimme „traurig“, schreibt die GUD weiter und unterstellt: „Dieser Radikalschnitt scheint Methode zu haben, einschließlich fehlender Kommunikation mit den Bürgern vor Ort. Die Kosten einer solchen Aktion müssen hinterfragt werden – und der Nutzen für das Bild unserer Stadt ist fraglich. Es ist schade, dass so leichtfertig mit der Natur in unserer Stadt umgegangen wird, die wir lieber hegen als zerstören sollten!“ Abschließend heißt es in der Pressemitteilung: „Die GUD wird weiterhin derartige massive Eingriffe hinterfragen – und wir hoffen, dass in den nächsten Jahren ein pfleglicherer Umgang Einzug hält.“

„Keine Missstände“

Auf die Kritik der GUD am Bauhof des ZKD angesprochen stellt der Zwingenberger Bürgermeister Holger Habich fest: „Als Verbandsvorsitzender des ZKD würde ich es begrüßen, wenn die GUD sich zuerst informieren würde, ehe sie Missstände anprangert, die keine sind.“ In einer gemeinsamen Pressemitteilung von Stadtverwaltung und Geschäftsführung des Zweckverbands heißt es weiter:

Gutachter haben zuvor geprüft

„Wir weisen wiederholt darauf hin, dass die Grünpflegmaßnahmen, die der Bauhof durchführt, fachlich nicht zu beanstanden sind. Die Stadt Zwingenberg verfügt über ein Baumkataster und lässt sämtliche darin verzeichneten Bäume regelmäßig von einem Baumgutachter überprüfen. Die daraus resultierenden Maßnahmen führt der ZKD anschließend im Auftrag der Stadt durch. Wenn – wie hier – ein Baum mittig durchgebrochen ist und umzufallen droht, muss er gefällt werden. Ansonsten drohen Personen oder Sachschäden, für die die Stadt Zwingenberg haftbar ist. Es folgen aber Ersatzpflanzungen.“

Auch bei Gehölzen könne es sinnvoll sein, sie zum richtigen Zeitpunkt sehr stark zurückzuschneiden: „Altes, abgestorbenes Holz wird dabei entfernt und Gehölze, die nur noch außen Blätter tragen, treiben von unten her wieder neu aus, werden dicht und grün. Welche Pflanze welchen Schnitt benötigt, entscheiden die ausgebildeten Fachleute des ZKD im Einzelfall vor Ort nach guter fachlicher Praxis.“

Es sei für die „engagierten Mitarbeiter“ des Bauhofs „wenig motivierend“, wenn die Qualität ihrer Arbeit immer wieder von der GUD öffentlich in Zweifel gezogen werde. Zuletzt habe sich die Partei bei einer Grünpflegemaßnahme im Stadtpark bereits „eines Besseren belehren“ lassen müssen, heißt es in der Pressemitteilung von Stadtverwaltung und Geschäftsführung des Zweckverbands: „Die GUD hat aber daraus offenbar nichts gelernt.“

Damit wird auf einen Schlagabtausch zwischen Bürgermeister und GUD im März des vergangenen Jahres hingewiesen. Die GUD hatte eine Grünpflegemaßnahme im Stadtpark als „Radikalschnitt“ kritisiert und der Rathauschef sie als „hervorragend ausgeführten Rückschnitt“ verteidigt (wir haben berichtet). Der öffentlich ausgetragenen Debatte setzte der Leserbrief eines Diplom-Ingenieurs für Gartenbau quasi ein Ende: Er lobte die Stadtgärtner für die „sehr gute Sanierung“.

Abschließend heißt es in der gemeinsamen Verlautbarung von Stadt und ZKD: „Methode scheint daher allein der Wunsch der GUD zu haben, mit substanzloser Skandalisierung auf dem Rücken des Personals punkten zu wollen.“ red