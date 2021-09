GUD ist gegen den Altstadtparkplatz

Zwingenberg. Mitglieder der Gemeinschaft für Umweltschutz und Demokratie (GUD) und interessierte Bürger trafen sich am Samstag auf dem Schulhof zwischen dem Paßschulgebäude und der Melibokushalle. Dorthin hatte die GUD eingeladen, um die Pläne zur geplanten Stadtentwicklung rund um die Mehrzweckhalle, wie sie nun im Bebauungsplan „Pass, Wiesenstraße, Melibokusstraße“ festgeschrieben werden soll, als vergrößerte Kopien zu präsentieren. In einer Pressemitteilung der GUD heißt es:

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Die durch die Planung gefährdeten Laubbäume wurden von GUD-Mitgliedern besonders gekennzeichnet. Aufgezeigt wurden unter anderem die Planungsschritte seit 2017/2018, als ein städtebauliches Konzept im Auftrag des Magistrats den kompletten Umbau des Areals Melibokusparkplatz, Bauhof und ehemaliger Güterbahnhof vorsah. Auslöser für diese raumgreifende Planung war die nötige Erweiterung der Grundschule.“

Die GUD formuliert: „Dank des Eingreifens engagierter Bürger wurde dieses Projekt aber damals vom Ausbau des Güterbahnhofes und der Westseite der Melibokusstraße abgekoppelt.“

Im Jahr 2020 sei daraufhin der nächste Plan vorgelegt worden. Er habe vorgesehen, dass nicht nur das ehemalige Bauhofgelände zur Wohnbebauung freigegeben werden sollte, sondern darüber hinaus die vorgelagerten Parkplätze und die südliche Baumreihe wegfallen würden. In der Pressemittelung wird berichtet:

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Die GUD veranstaltete daraufhin mit Unterstützung des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland eine erste Informationsveranstaltung auf dem Melibokusparkplatz. Dabei wurde der zu erwartende Verlust an großen, gesunden Laubbäumen vielen Bürgern bewusst. Deren Reaktionen führten anschließend dazu, dass der Magistrat nun einen korrigierten Plan vorlegt, der den Erhalt der Bäume und der Parkplätze vorsieht.“

Aus Sicht der GUD sei es aber nach wie vor bedauerlich, dass auch der überarbeitete Plan den Bau eines zusätzlichen (Altstadt-)Parkplatzes zwischen Paßschule und Melibokushalle enthalte. „Dafür soll der mit einer Vielzahl von Büschen und Bäumen bepflanzte, naturnahe und schattige Spielplatz geopfert werden. Dieser Spielplatz steht nicht nur den Grundschülern zur Verfügung, sondern ist öffentlich zugänglich. Diese kleine, grüne Spieloase soll nun ersatzlos wegfallen und versiegelt werden.“

Um die „sicher nicht ganz billige, neue Parkfläche zu erschließen“ sei darüber hinaus der Bau einer neuen Straße zwischen Sparkasse und Paßschulgebäude vorgesehen – die GUD kritisiert: „Damit würden zusätzlich drei weitere große Laubbäume gefällt werden müssen und etliche Gebüsche wegfallen. Schon vorweg hatte der Magistrat mit der Entfernung von zwei Bäumen und einigen Büschen – vom Bürgermeister in einer Presseerklärung ,Dschungel genannt’ – an der Nordostseite der Paßschule Tatsachen geschaffen. Mit dieser Entwicklung wäre der schattige Fußweg zwischen Parkplatz und Innenstadt anschließend nur noch Geschichte.“

Die GUD sei der Ansicht, dass diese zusätzliche Parkfläche in Anbetracht des bereits vorhandenen Melibokusparkplatzes nicht benötigt werde, heißt es. Mit der Wiesenpromenade, der Wiesenstraße und der Paßwiese sei eine ausreichende Zahl von Straßen zum Erreichen des Melibokusparkplatzes vorhanden. Die Paßwiese sei vor 20 Jahren sogar eigens zur besseren Anbindung des Zentralparkplatzes neu geschaffen worden.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Abschließend stellt die GUD fest, „dass sich jeder zusätzliche und vermeidbare Verlust an innerstädtischem Grün mit anschließender Bodenversiegelung mehrfach ungünstig auswirkt. Hier geht Lebensraum für Vögel, Fledermäuse und Insekten verloren. Den Kindern fehlt dann der wertvolle Schatten im Sommer und ein Raum zum Verweilen und Spielen. Zusätzlich fehlen Luftfilter für CO2 und Feinstaub. Die geplanten Ausgleichsmaßnahmen in Rodau können diese Verluste mitten in Zwingenberg nicht wirklich ersetzen. Die GUD appelliert an die Bürgerschaft, sich mutig für ihre eigenen Interessen und den Erhalt der Natur einzusetzen“. Beispiele aus den zurückliegenden Jahren zeigten, „dass bürgerschaftliches Engagement schon oft von Erfolg gekrönt war“. red