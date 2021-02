Zwingenberg. Die Gemeinschaft für Umweltschutz und Demokratie Zwingenberg hat einen neuen – oder vielmehr: einen ergänzten – Slogan: „Zwingenberg nachhaltig und klimabewusst gestalten”. Das Adjektiv „klimabewusst” hat die GUD in ihren bekannten Leitsatz aufgenommen, weil Klimaschutz eine zentrale Rolle in dem Programm spielt, mit dem sie am 14. März bei der Kommunalwahl antritt. Fraktionsvorsitzender Ulrich Kühnhold, der nach Spitzenkandidatin Evelyn Berg auf Listenplatz 2 kandidiert, stellte jetzt mit einem Teil der insgesamt 19 Bewerber die zentralen Ziele und Forderungen vor.

Der Klimawandel treibe auch vielen Zwingenbergern und Rodauern „Sorgenfalten auf die Stirn”, so Kühnhold über die Motivation der GUD, sich diesem globalen Thema auch lokal anzunehmen: „Uns bewegt das Thema und wir stellen fest, dass es die Bürger auch bewegt.” Kühnhold: „Wir wollen keine Ängste schüren, aber wir wollen uns auch vor Ort Gedanken darüber machen, wie wir dem Klimawandel begegnen können.” Der Aspekt Klimaschutz müsse mehr denn je „unser Tun und Handeln prägen”.

„Das Denken in Extremen ist wenig hilfreich“ Die Gemeinschaft für Umweltschutz und Demokratie setzt im Kommunalwahlkampf traditionell auf das gedruckte Wort, das in Form einer Broschüre an jeden Haushalt verteilt wird, und weniger auf ihre Webseite oder Digitalkanäle. Detlef Kannengießer, der seit 27 Jahren für die GUD Kommunalpolitik macht, hat die 28-seitige Schrift – vier Seiten mehr als bei der Wahl im Jahr 2016 – layoutet und ist dabei sozusagen der Hauslinie treu geblieben: Es gibt eine politische Rück- und Vorausschau, die eine nahtlose Fortschreibung der Kommunalwahlprogramme der vergangenen Jahre ist, sowie die Vorstellung der Kandidaten – und das alles im gewohnten DIN A5-Format. Wolfgang Lehrian – wie Kannengießer amtierender Stadtverordneter der GUD – legte beim Pressegespräch über das Kommunalwahlprogramm Wert auf die Feststellung, „dass das politische Farbenspiel nicht entscheidend sein darf“. Als Kommunalpolitiker „läufst du durch Zwingenberg, sieht etwas, das im Argen liegt, und suchst mit anderen gemeinsam nach einer sachgerechten Lösung“. Und die wiederum müsse aus GUD-Sicht eben auch „ökologischen Aspekten“ genügen. Martin Giebeler ist neu auf der Liste der Gemeinschaft für Umweltschutz und Demokratie und machte beim Pressegespräch ebenfalls klar, was Kommunalpolitik aus seiner Sicht leisten muss: „Mehr links, mehr rechts, gemäßigt oder liberal“, das sei nicht die Frage – die Frage vielmehr sei beispielsweise mit Blick auf die Siedlungspolitik: „Wie kann ich clever Wohnraum für Familien schaffen und dabei möglichst wenig Flächen versiegeln.“ Giebeler: „Einen Tod muss man dabei immer sterben – fest steht aber: Das Denken in Extremen ist dabei wenig hilfreich.“ mik

Die Gemeinschaft für Umweltschutz und Demokratie fordert daher eine „klimagerechte Stadtentwicklung” und als konkreten Schritt eine „Begrenzung des Flächenverbrauchs”:

Einer eventuellen Entwicklung beispielsweise des ehemaligen Güterbahnhofgeländes dürfe kein innerstädtisches Grün zum Opfer fallen: „Die Bäume am Bahndamm entlang der Melibokusstraße müssen erhalten bleiben.”

Einsetzen werde die GUD sich auch weiterhin für den Erhalt der Eichen auf dem Melibokusparkplatz, von denen zumindest ein Teil bei einer Bebauung des ehemaligen Bauhofgeländes inklusive einer angrenzenden Teilfläche des Parkplatzes gefällt werden sollte.

Aus Sicht der GUD sei es wenig sinnvoll, im Innenstadtbereich Grünflächen, die eine positive Wirkung auf das Stadtklima haben, im Vertrauen darauf zu versiegeln, dass man ja außerhalb der bebauten Gemarkung Ausgleichsflächen schaffe, stellt Ulrich Kühnhold ganz grundsätzlich fest. Bei ihrer Informationsveranstaltung zur Rettung der bedrohten Zerr-Eichen im vergangenen Jahr auf dem Melibokusparkplatz habe man daher „eine Galerie der verschwundenen Bäume” gezeigt, „weil wir ein Bewusstsein dafür schaffen wollen, wie wichtig der Erhalt klima-aktiver Bäume in der Innenstadt ist”.

Erhalten will die Gemeinschaft für Umweltschutz und Demokratie auch den Spielplatz zwischen der Paßschule und der Melibokushalle. Bekanntermaßen plant die Stadt dann, wenn das Gebäude in Folge der geplanten Schulerweiterung nicht mehr für den Unterricht genutzt und der Pausenhof nicht mehr bespielt wird, dort einen Altstadtparkplatz. „Politik für die Bürger unserer Stadt – insbesondere für Familien – zu machen” bedeute aber auch, diesen Spielplatz zu erhalten.

Solide Finanzen stehen über allem

Zur „klimabewussten” Gestaltung von Kernstadt und Stadtteil gehört aus Sicht der GUD auch die Realisierung der Fahrradtrasse Darmstadt/Rhein-Neckar und die Möglichkeit, sich vor Ort Mieträder leihen zu können. Immerhin sei „das Fahrrad das Fortbewegungsmittel der Zukunft”, so Kühnhold.

Auf die Liste mit „konkreten Themen”, die aus GUD-Sicht „zukünftig besonders wichtig” sind und die man „mit Nachdruck“ verfolgen will, hat man auch den Erhalt einer „ortsnahen Wasserversorgung” aufgenommen. Ulrich Kühnhold blieb angesichts des über ein Jahrzehnt hinweg höchst umstrittenen Themas beim BA-Pressegespräch über das Kommunalwahlprogramm zwar entspannt, aber er ließ auch keinen Zweifel daran: Die GUD versteht nach wie vor unter „ortsnah” nicht den Vollanschluss an den Wasserbeschaffungsverband Riedgruppe Ost, sondern „die Sicherstellung durch einen eigenen, ortsnahen Brunnen”.

Neben den Aspekten „nachhaltig” und „klimabewusst” steht als dritte Anforderung eine „solide Finanzpolitik” – vor allem auch angesichts der drohenden Einnahme-Einbußen in Folge der Coronavirus-Pandemie – quasi über allem. Man dürfe sich nicht auf „Rettung durch Dritte” verlassen, „sondern wir müssen selbst Vorsicht walten lassen”.

Als konkretes Instrument fordert die Gemeinschaft für Umweltschutz und Demokratie „Wirtschaftlichkeitsberechnungen für Investitionsprojekte”. Kühnhold nannte als Beispiel die Schaffung von Baugebieten, bei denen es eben nicht so sei, dass die künftigen Nutznießer per Anliegerbeiträgen alle Kosten übernehmen, „sondern immer auch ein stattlicher Teil an der Stadt hängen bleibt”.