Grundsteinlegung für das Forum am Rathaus

Seeheim-Jugenheim. Vor Kurzem fand in Seeheim-Jugenheim die feierliche Grundsteinlegung für das neue Forum am Rathaus statt, an der rund 100 Gäste teilnahmen.

Bürgermeister Alexander Kreissl mauerte symbolisch gemeinsam mit der Vorsitzenden der Gemeindevertretung Susanne Bruer, den Fraktionsvorsitzenden Max Panhans (CDU), Thomas Postina (FDP), Katja Ebert (Die Grünen) und Birgit Kannegießer (SPD) sowie Andreas Janouschkowetz (Loewer + Partner Architekten) und Michael Müller (Hitzler Ingenieure) eine Zeitkapsel ein. Bestückt war diese unter anderem mit Plänen des Gebäudeensembles, aktuellen Zeitungen, einer Urkunde sowie einigen Cent- und Eurostücken. Dauerhafte Bleibe soll die Zeitkapsel später an einer prominenten Stelle im neuen Forum finden.

Läuft alles weiter nach Plan, kann das Richtfest für das Gebäudeensemble mit einer Halle für Sport, Kultur und Zusammenkünften, einer Mediathek sowie einem Verwaltungstrakt noch im vierten Quartal dieses Jahres stattfinden, heißt es in der Pressemitteilung der Gemeinde Seeheim-Jugenheim. red