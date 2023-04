„Grüne Haltestelle“ in Alsbach-Hähnlein

Alsbach-Hähnlein. Alsbach-Hähnlein verfügt seit Ende März über eine „grüne Haltestelle“. Gemeinsam eingeweiht wurde das Objekt am Beuneweg von der HEAG mobilo GmbH (Darmstadt) und der Gemeinde Alsbach-Hähnlein.

Klimaschutz und Nachhaltigkeit

„Wir erleben es mittlerweile täglich, wie in nahezu allen Bereichen des öffentlichen Lebens die Bedeutung von Klimaschutz, Nachhaltigkeit und einem verantwortungsvollen Umgang mit der Natur an Relevanz gewinnt“, wird Sebastian Bubenzer, der Alsbach-Hähnleiner Bürgermeister, in einer Pressemitteilung der Gemeinde zitiert. Die Bepflanzung einer Haltestelle sei dabei nicht nur ein optischer Gewinn für alle Fahrgäste, sondern auch ein Zeichen, dass Einsatz für Klimaschutz und Nachhaltigkeit beinahe in allen Bereichen des Lebens möglich sei, sagte der Rathauschef weiter.

Zu den Vorteilen einer begrünten Haltestelle erklärte Bubenzer: „Eine Begrünung verringert die lokale Aufheizung in versiegelten Bereichen durch die Verdunstungskälte und Luftfeuchtigkeit. Vorhandene Luftschadstoffe – wie etwa Feinstaub – werden verringert. Und die Haltestellen spiegeln den Gedanken wider, dass öffentliche Verkehrsmittel eine nachhaltigere Option für den Weg von A nach B darstellen.“

Standortgerechte Bepflanzung

Das in Alsbach-Hähnlein gewählte Bepflanzungskonzept wurde mithilfe der Biologin Eva Distler (Weiterstadt) standortgerecht gestaltet. Die Pflanzen seien optimal an die Rahmenbedingungen angepasst und stammen aus regionaler Produktion. Sie seien zudem pflegeleicht, robust, langlebig und ökologisch hochwertig.

„Dass wir in Alsbach-Hähnlein diese neue Art der Begrünung präsentieren dürfen, ist ein schönes Beispiel für einen gemeinsamen Beitrag für mehr Klimaschutz und Artenvielfalt“, bekräftigte Ann-Kristina Natus von der HEAG.

Die bereits sichtbaren Maßnahmen sollen in den nächsten Wochen durch weitere Pflanzungen ergänzt werden, unter anderem an der Rückwand des Fahrgastunterstands, heißt es weiter in der Pressemitteilung.

Nach Aussage von Bürgermeister Sebastian Bubenzer wird sich nun der gemeinsam mit der Stadt Zwingenberg betriebene Zweckverband Kommunale Dienste (ZKD) künftig um die Pflege der ersten „grünen Haltestelle“ in Alsbach-Hähnlein kümmern. red