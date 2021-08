Großer Andrang beim Abendmarkt auf dem Marktplatz

Zwingenberg. Nach langer Pause gab es in Zwingenberg am Donnerstag endlich wieder einen Abendmarkt. Dieser wurde bei der Bevölkerung wohl sehr vermisst, denn die Resonanz nach der Corona-Zwangspause war enorm. Erstmals fand der Markt auf dem Zwingenberger Marktplatz und nicht im Rathaushof statt. Vorteilhaft für die Veranstaltung waren sicher auch die optimalen Wetterbedingungen, die einen Aufenthalt rund um den Marktplatzbrunnen mit den regionalen Produkten und eventuell einem Gläschen Wein in der Hand zu einem Genuss machten. Eine Fortsetzung des Abendmarkts ist im zweiwöchigen Rhythmus geplant, die nächste Veranstaltung ist am 26. August. tz/Bild: Ernst Lotz

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1