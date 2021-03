Zwingenberg. „Grenzenlos – Zeit mit Gott“, so lautet der Titel einer Gottesdienst-Reihe, zu der der Christliche Verein Junger Menschen (CVJM) Zwingenberg in Kooperation mit der Evangelischen Kirchengemeinde Zwingenberg bereits seit einigen Jahren einlädt – in Zeiten der Coronavirus-Pandemie finden die Veranstaltungen aber nicht „in echt“ im Evangelischen Gemeindehaus, sondern online mit Hilfe der Video-Konferenz-Lösung „Zoom“ statt.

Eine Stunde später als üblich

AdUnit urban-intext1

Nächster Termin ist der kommende Sonntag, 28. März. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass „Grenzenlos – Zeit mit Gott“ dieses Mal erst ab 19 Uhr, also eine Stunde später als üblich stattfindet. Zur Teilnahme braucht man ein Smartphone, ein Tablet oder einen Computer; die Zugangsdaten gibt es am Veranstaltungstag auf der Webseite des CVJM. Die Einwahl ist ab 18.40 Uhr möglich.

Über den Inhalt des Gottesdienstes heißt es in der Einladung des CVJM: „Grenzenlos ist Gottes Liebe zu uns. Grenzenlos ist seine Treue. Grenzenlos ist sein Ja zu jedem Menschen. Jeder ist willkommen, Groß und Klein, Alt und Jung. Wir dürfen Gott auch in diesen Zeiten begegnen und bei ihm Trost, Hoffnung und Zukunft finden. Wir dürfen in Gottes Wohnstube ausruhen, Kraft tanken, Gemeinschaft feiern und fröhlich sein. Er hat versprochen: ,Ich bin da!‘“ red

Info: www.cvjm-zwingenberg.de/grenzenlos