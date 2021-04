Grenzenlos verbunden

Kein Frieden zwischen den Nationen ohne Frieden zwischen den Religionen – und kein Erfolg gegen Corona ohne eine gemeinsame globale Anstrengung. Die Corona-Pandemie hat eine weltweite Krise ausgelöst. Könnte dahinter eine große Chance stecken?

AdUnit urban-intext1

Vor zweieinhalb Wochen verstarb Hans Küng in Tübingen. Der Schweizer Theologe wurde 93 Jahre alt. Er setzte sich wie kaum ein anderer deutschsprachiger Theologe für den Dialog zwischen den Weltreligionen ein. Er sprach vor den Vereinten Nationen. Er traf sich unter anderem mit dem 14. Dalai Lama, mit dem südafrikanischen Bischof Desmond Tutu oder dem ehemaligen UNO-Generalsekretär Kofi Annan.

Tilman Pape. © Evangelisches Dekanat

Von ihm stammt ein denkwürdiger Satz, der inzwischen viele schöne Blüten treibt: „Kein Frieden zwischen den Nationen ohne Frieden zwischen den Religionen.“

Wie schön zu sehen, dass dieser Satz weiterlebt. Am vergangenen Sonntag haben beim Ökumenischen Gedenkgottesdienst für die Corona-Opfer Vertreter aus ganz verschiedenen Glaubensrichtungen in Berlin mitgefeiert: Neben dem evangelischen Bischof Heinrich Bedford-Strohm der katholische Bischof Georg Bätzing und der orthodoxe Erzpriester Radu Constantin Miron. Mitgewirkt haben auch die jüdische Kantorin Avital Gerstetter sowie Esnaf Begic, der Vorsitzende des Islamkollegs Deutschland. Und wie beeindruckend die anschließende Gedenkstunde mit Bundespräsident Walter Steinmeier und verschiedenen Hinterbliebenen von Corona-Opfern.

AdUnit urban-intext2

Eine eindrückliches Lehrstück

Auch ein zweiter großer Gottesdienst fand am letzten Sonntag im ökumenischen Geist statt. In Worms gedachten der evangelische Kirchenpräsident Volker Jung und der katholische Bischof von Mainz anlässlich des 500-jährigen Gedenktags des Auftritts Martin Luthers vor dem Reichstag. Dies ist umso erstaunlicher, als genau dieses Ereignis zu einer weltumgreifenden Kirchentrennung führte. die bis heute schmerzt. Bis vor 50 Jahren wäre es undenkbar gewesen, dass ein hoher katholischer Geistlicher an einem Gedenkgottesdienst für Martin Luther nicht nur teilnimmt, sondern sogar mitwirkt. Und das ist die Spur: Auch die Corona-Pandemie werden wir nur besiegen, wenn wir weltweit zusammenarbeiten und nicht mehr gegeneinander, weder in den Nationen noch in den Religionen.

So kann uns das Virus am Ende eindrücklich gelehrt haben, wie sehr wir miteinander verbunden sind auf diesem Planeten. Und vielleicht haben wir durch das Virus erfahren, auf wie viel wir verzichten können, wenn es sein muss. Wir sollten das nicht vergessen, wenn es darum geht, die Klimakatastrophe zu verhindern.

AdUnit urban-intext3