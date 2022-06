Der Christliche Verein Junger Menschen lädt in Kooperation mit der Evangelischen Kirchengemeinde Zwingenberg und unterstützt von den „Christen an der Bergstraße“ – einem Verbund evangelisch-freikirchlicher Gemeinden in der Region – für den kommenden Sonntag, 26. Juni, zum nächsten „Grenzenlos“-Gottesdienst ein. Veranstaltungsort ist der südliche Teil des Zwingenberger Stadtparks, bei

...