Grenzenlos -Gottesdienst am Zwingenberger Güterschuppen

Zwingenberg. Die Evangelische Kirchengemeinde Zwingenberg lädt an diesem Sonntag, 28. November, 1. Advent, 18 Uhr, zum Grenzenlos-Gottesdienst ein. Der kurzweilige Gottesdienst wird auch am letzten Termin dieses Jahres von einem Mitarbeiter-Team des Christlichen Vereins Junger Menschen (CVJM) Zwingenberg organisiert. Die Andacht findet dieses Mal am ehemaligen Güterschuppen statt, der sich inmitten der Park & Ride-Anlage zwischen Bahnhofstraße und Scheuergasse befindet.

Wegen der Pandemie-Lage gilt die 3G-Regel, Teilnehmer müssen also nachweislich gegen Corona geimpft, von Covid-19 genesen oder getestet sein. Als Test-Nachweis werden PCR-Tests oder ein Antigen-Tests einer zertifizierten Teststelle anerkannt. Für Schüler reicht das Testheft aus der Schule. Während des Gottesdienstes müssen auch die Maskenpflicht und die Abstandsregeln eingehalten werden. Bei Regen fällt der Gottesdienst aus.

Weitere Informationen gibt es per E-Mail: info@cvjm-zwingenberg.de. red