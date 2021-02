Zwingenberg. „Grenzenlos – Zeit mit Gott“, so lautet der Titel eines Gottesdienst-Angebots, zu dem der Christliche Verein Junger Menschen (CVJM) Zwingenberg gemeinsam mit der Evangelischen Kirchengemeinde Zwingenberg einlädt. Am Sonntag, 28. Februar, ist es wieder soweit. Die Akteure laden angesichts der Coronavirus-Pandemie ab 18 Uhr zu einem virtuellen Gottesdienst ein. Teilnehmen kann man mit einem digitalen Endgerät seiner Wahl, also mit Smartphone, Tablet oder Computer. Den dafür erforderlichen Link finden interessierte auf der Webseite der christlichen Jugendgruppe. Die Einwahl ist ab 17.40 Uhr möglich.

Abschließend heißt es: „Grenzenlos ist Gottes Liebe zu uns. Grenzenlos ist seine Treue. Grenzenlos ist sein Ja zu jedem Menschen. Jeder ist willkommen, Groß und Klein, Alt und Jung. Wir dürfen in Gottes Wohnstube ausruhen, Kraft tanken, Gemeinschaft feiern und fröhlich sein.“ red

Info: www.cvjm-zwingenberg.de/grenzenlos