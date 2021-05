Graffiti-Workshop für Jugendliche

Seeheim-Jugenheim. Ein Workshop der kommunalen Jugendförderung Seeheim-Jugenheim in Kooperation mit dem Verein Werkstatt Sonne lädt Jugendliche ab zwölf Jahren dazu ein, sich Graffitis für die Rückseite der Bürgerhalle in Jugenheim auszudenken. Motive aus dem Sportbereich sind dabei gefragt, die gemeinsam entworfen und natürlich auch gesprayt werden sollen.

Für die Entwürfe stehen drei Termine an: am 23. und 30. Juni sowie am 7. Juli, jeweils Mittwochnachmittags von 15.30 bis 17.30 Uhr. Gesprayt wird dann am Samstag, 10. Juli, von 10 bis 17 Uhr. Die Teilnahme am Workshop unter Leitung von Christin Tiefenthaler ist aufgrund der aktuellen Corona-Verordnungen auf fünf Jugendliche beschränkt. Die Kursgebühr beträgt 65 Euro. Anmeldeschluss ist am 19. Juni.

Informationen und Anmeldung: Kommunale Jugendförderung Seeheim-Jugenheim, Telefon: 06257/9699428, E-Mail rolf.bourgeois@seeheim-jugenheim.de / Werkstatt Sonne e.V., Telefon: 06257/82061, E-Mail: info@werkstatt-sonne.de. red