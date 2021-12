Gottesdienste im Überblick

Zwingenberg/Fehlheim. Die aus den Pfarreien Mariae Himmelfahrt Zwingenberg und Sankt Bartholomäus Fehlheim bestehende Katholische Pfarrgruppe weist auf ihre Gottesdienste an Heiligabend, an den Weihnachtsfeiertagen und „zwischen den Jahren“ hin. Nachfolgend ein Überblick.

Heiligabend, 24. Dezember, Freitag, um 15 und 16 Uhr Kinderkrippenfeiern für Familien und Kinder in Fehlheim (Zelt) und in Zwingenberg (neben dem Pfarrzentrum).

Heiligabend, 24. Dezember, Freitag, Andacht mit Weihnachtssegen um 17 und 18 Uhr in Fehlheim (Zelt) und in Zwingenberg (auf dem Kirchenplatz).

Heiligabend, 24. Dezember, Freitag, Christmette um 19 Uhr in Zwingenberg (Kirche, begrenzte Platzanzahl) und 21 Uhr in Fehlheim (Zelt, begrenzte Platzanzahl).

Erster Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember, Samstag, Hirtenmesse um 8.00 Uhr in Fehlheim (Zelt, begrenzte Platzanzahl) und Festhochamt um 10.30 Uhr in Zwingenberg (Kirche, begrenzte Platzanzahl).

Zweiter Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, Sonntag, Festhochamt um 9 Uhr in Fehlheim (Zelt, begrenzte Platzanzahl), Festhochamt um 10.30 Uhr in Zwingenberg (Kirche, begrenzte Platzanzahl) und Weihnachtliches Abendlob um 17 Uhr in Fehlheim (Kirche, begrenzte Platzanzahl).

29. Dezember, Mittwoch, um 15 Uhr Segnung der Kinder und Familien in Fehlheim und um 16 Uhr Segnung der Kinder und Familien in Zwingenberg.

In allen Gottesdiensten der Katholischen Pfarrgruppe Fehlheim-Zwingenberg gilt sowohl in den Kirchen als auch im Kirchenzelt die 3 G-Regel. Die Teilnehmer müssen nachweislich gegen Corona geimpft, von Covid-19 genesen oder getestet sein. Anmeldungen sind nicht erforderlich. red

