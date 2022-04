Gottesdienste an Ostern

Zwingenberg. Die Evangelische Kirchengemeinde Zwingenberg – Mitglied im Evangelischen Gemeindenetz Nördliche Bergstraße (EGNB) – weist auf ihre Gottesdienste am Osterwochenende hin:

Den Auftakt machen die beiden Pfarrerinnen Beatrice Northe und Barbara Tarnow, die bereits am Gründonnerstag, 14. April, ab 20 Uhr in die Alsbacher Kirche zum Gottesdienst einladen.

Am Karfreitag, 15. April, ab 11 Uhr wird ein Gottesdienst mit Pfarrer Manfred Hauch in der Bergkirche Zwingenberg stattfinden.

Am selben Ort finden am Ostersonntag, 17. April, dann zwei verschiedene Gottesdienste statt. Die Osternacht mit Lektor Philipp Becker und seinem Team wird in der evangelischen Kirche um 5.30 Uhr beginnen. Ab 11 Uhr findet dort auch noch ein Gottesdienst mit Pfarrerin Beatrice Northe statt.

Im Anschluss an den Osternacht-Gottesdienst lädt die Kirchengemeinde zu einem kleinen Osterfrühstück ein, das bei gutem Wetter auf dem Kirchhof, bei schlechtem Wetter im Gotteshaus stattfindet. Die Ehrenamtlichen sorgen für Tee, Kaffee, Backwaren und Ostereier – die Teilnehmer wiederum werden darum gebeten, möglichst eigene Tassen mitzubringen.

Am Ostermontag, 18. April, wird dann ab 10 Uhr zu einem Familiengottesdienst in die evangelische Kirche nach Alsbach eingeladen.

Anmeldungen sind für die Gottesdienste nicht erforderlich, auch nicht für die Teilnahme an der Osternacht. Die Gottesdienstbesucher werden jedoch gebeten, bis zum Sitzplatz einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, der auch zum Singen wieder aufgesetzt werden muss. red