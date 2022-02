Gottesdienst zum Weltgebetstag in Jugenheim

Jugenheim. Die Evangelische Kirchengemeinde Jugenheim – Mitglied im Evangelischen Gemeindenetz Nördliche Bergstraße (EGNB), in dem auch die Zwingenberger Protestanten mitarbeiten – weist auf einen ökumenischen Gottesdienst zum Weltgebetstag hin, der am 4. März, Freitag, ab 17 Uhr im Park am Evangelischen Gemeindehaus (Lindenstraße 6) in Jugenheim gefeiert wird. In der Ankündigung heißt es: „Über Länder- und Konfessionsgrenzen hinweg engagieren sich Frauen für den Weltgebetstag. Seit über 100 Jahren macht die Bewegung sich stark für die Rechte von Frauen und Mädchen in Kirche und Gesellschaft.

Rund um den 4. März dieses Jahres werden allein in Deutschland Hunderttausende Frauen, Männer, Jugendliche und Kinder die Gottesdienste und Veranstaltungen zum Weltgebetstag besuchen. ‚Zukunftsplan: Hoffnung‘, so heißt das Motto des Weltgebetstages 2022 aus England, Wales und Nordirland, in dessen Mittelpunkt der Bibeltext aus dem Buch des Propheten Jeremia, Kapitel 29, Vers 14 stehen wird: ,Ich werde euer Schicksal zum Guten wenden.‘“ red

