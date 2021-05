Gottesdienst unter der Linde

Zwingenberg. Die Evangelische Kirchengemeinde Zwingenberg lädt für Sonntag, 16. Mai zu einem Präsenzgottesdienst an beziehungsweise in die Bergkirche ein. Predigen wird Pfarrer Christoph Kahlert (Jugenheim). Bei trockenem Wetter soll die Andacht unter freiem Himmel, nämlich unter der Linde auf dem Kirchhof stattfinden. Angesichts einer unter die Marke von 100 sinkenden Inzidenz ist es nach Angaben der Protestanten jedoch auch möglich, bei schlechtem Wetter ins Gotteshaus auszuweichen. Die Feier des Gottesdienstes findet unter Einhaltung der geltenden Hygienevorgaben statt: Das Tragen eines entsprechenden Mund-Nasen-Schutzes – auch während des Gottesdienstes – ist notwendig. Nachdem sich bereits beim Gottesdienst an Christi Himmelfahrt einige der 17 Kandidatinnen und Kandidaten zur Kirchenvorstandswahl kurz persönlich vorgestellt haben, wird es auch beim nächsten Gottesdienst eine Vorstellungsrunde mit weiteren Bewerberinnen und Bewerbern gaben. red

