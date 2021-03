Zwingenberg. Das Evangelische Gemeindenetz Nördliche Bergstraße – Zusammenschluss der Protestanten aus Zwingenberg, Alsbach, Jugenheim und Ober-Beerbach – bietet in der Karwoche und an den Osterfeiertagen eine Vielzahl von Gottesdiensten und Aktionen an. Dabei werden auch wieder Gottesdienste als Präsenzveranstaltungen in und rund um die Gotteshäuser gefeiert. Mit Blick auf die Coronavirus-Pandemie und um das Risiko von Covid-19-Erkrankungen zu reduzieren, ist die Teilnehmerzahl in den Kirchenräumen jedoch begrenzt. Daher bitten die Gemeinden um vorherige Anmeldung.

An Gründonnerstag, 1. April, startet ab 18 Uhr an der Zwingenberger Bergkirche alle zehn Minuten ein Stationengottesdienst mit Pfarrerin Beatrice Northe. Wer zu Hause bleiben will, der kann ab 19 Uhr mit Smartphone, Tablet oder Computer einen Haus-zu-Haus-Gottesdienst mit Pfarrer Hans-Peter Rabenau feiern, der dazu das Internet-Videokonferenz-Instrument „Zoom“ verwendet. Der dafür erforderliche Link steht demnächst auf der neuen Webseite der Evangelischen Kirchengemeinde Zwingenberg (www.evangelische-kirchengemeinde-zwingenberg.de) zur Verfügung. Überdies können sich Teilnehmer auch per klassischem Telefon einwählen.

An Karfreitag, 2. April, sind in Alsbach und Zwingenberg Präsenzgottesdienste vorgesehen, die jeweils um 9 Uhr und um 11 Uhr beginnen. Zusätzlich ist ab 10 Uhr wieder ein Haus-zu-Haus-Gottesdienst per „Zoom“ geplant.

Die Osternachtsfeiern am Ostersonntag, 4. April, in Alsbach (Pfarrerin Eva-Maria Loggen), Zwingenberg (Pfarrer Christian Hilsberg) und Jugenheim (Prädikant Michael Türck) beginnen jeweils um 6 Uhr im Freien. Die weiteren Gottesdienste am Ostersonntag werden ab 9.30 Uhr in Jugenheim am Gemeindehaus (Pfarrer Hans-Peter Rabenau), ab 11 Uhr in Balkhausen an der Friedhofskapelle (Prädikantin Gerharde von Burstin) sowie ebenfalls ab 11 Uhr in Alsbach in der Kirche (Pfarrerin Beatrice Northe) gefeiert. In Zwingenberg wird über den ganzen Ostermorgen bis zirka 14 Uhr an der Bergkirche der Ostersegen gespendet. Die Ober-Beerbacher Gemeinde geht mit dem Ostermobil von Pfarrerin Angelika Giesecke auf Tour durch die Ortschaften und verweilt an elf verschiedenen Plätzen.

Am Ostermontag, 5. April, kann ab 9.30 Uhr in Jugenheim gepilgert, in Alsbach ab 11 Uhr ein Familienstationen-Gottesdienst gefeiert werden. In Zwingenberg gibt es einen Gottesdienst aus der Tüte. Die Tüte, in der alles wichtige zum Osterspaziergang für Familien enthalten ist, ist nach vorheriger Anmeldung im Gemeindebüro erhältlich.

Alle Ankündigungen finden sich in den Schaukästen und auf der neuen Webseite der Evangelischen Kirchengemeinde Zwingenberg. red

Info: www.evangelische-kirchengemeinde-zwingenberg.de