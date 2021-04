Zwingenberg. Zurzeit finden in der Evangelischen Kirchengemeinde wegen der Coronavirus-Pandemie keinerlei Präsenz-Gottesdienste statt. Die Gemeinde ist eingeladen, an den Haus-zu-Haus-Gottesdiensten teilzunehmen, die die Pfarrerinnen und Pfarrer des Evangelischen Gemeindenetzes Nördliche Bergstraße mit Hilfe des Videokonferenz-Tools „Zoom“ anbieten.

Der nächste Gottesdienst findet am Sonntag (11.) ab 10 Uhr statt. Er wird von Pfarrerin Angelika Giesecke, Seelsorgerin der Evangelischen Kirchengemeinde Ober-Beerbach, gestaltet, die den Teilnehmern rät: „Eine Kerze, die am Beginn der Andacht entzündet wird, kann zu einer gottesdienstlichen Atmosphäre beitragen.“

Verbunden sind die Teilnehmer dann durch das Videokonferenz-Tool „Zoom“. Benötigt wird Smartphone, ein Tablet oder ein Computer mit Internetanschluss und Lautsprecher, idealerweise auch mit Kamera. Ab 9.45 Uhr kann man sich einwählen, der dafür erforderliche Link steht auf der neuen Webseite des Evangelischen Kirchengemeinde Zwingenberg zur Verfügung.

Eine Teilnahme am Gottesdienst per Telefon ist auch möglich. Dann können die Teilnehmer allerdings nicht die Liedtexte und Lesungen direkt am Bildschirm mitverfolgen. Empfehlenswert ist dann ein Gesangbuch.

Einwählen kann man sich über die Rufnummer 069/7104 9922: kurze Ansage abwarten, dann 890 1536 1943 und # eingeben, kurze Ansage abwarten, dann noch einmal #. red