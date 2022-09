Goldene Hochzeit gefeiert

Zwingenberg. Grund zum Feiern im Hause Fischer in Zwingenberg, genauer bei Ruth und Axel Fischer. Dort stand in dieser Woche die Goldene Hochzeit im Kalender, und mancher kam, um das Ehepaar zu beglückwünschen und alles Gute und Gottes Segen für den weiteren Lebensweg zu wünschen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ruth und Axel Fischer sind in Zwingenberg und Umgebung vielen gut bekannt, haben einen großen Bekanntenkreis. 1981 gründeten sie ein Busunternehmen, fuhren im Linienverkehr, boten selbst organisierte Reisen an, chauffierten Vereine und andere Gruppierungen zu gewünschten Zielen. Inzwischen ist das Unternehmen in zweiter Generation in der Verantwortung der Familie und hat nach wie vor seinen festen Platz in der Region.

Ruth Fischer, Jahrgang 1950, kommt aus Eberstadt, dort hat sie im CVJM, dem Christlichen Verein Junger Menschen, ihren Mann kennengelernt. Geboren wurde Axel Fischer 1948 in Hanau, es folgte ein Umzug nach Mühltal, dann nach Eberstadt. Sie war acht Jahre alt, er zehn Jahre als sie sich im CVJM erstmals begegneten. Aus den Kindern wurden junge Erwachsene und 1971, bei einer Norwegenfahrt des Vereins festigte sich die Bekanntschaft, wie sie erzählen, die Zeichen standen auf ein Miteinander und dann auf Hochzeit. Damals arbeitete Ruth Fischer bereits als Kinderpflegerin im evangelischen Kindergarten in Zwingenberg, zudem war sie in die Jungschar-Arbeit des CVJM eingebunden. Die Verbindung nach Zwingenberg war da und eng. Der spätere Umzug dorthin damit vorprogrammiert.

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Evangelische Gemeinde Erntedankfest wird in Zwingenberg mit vier Gottesdiensten gefeiert Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Freizeit CVJM Zwingenberg muss "Star-Treff" wegen Mitarbeitermangel einstellen Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Biografien Anna Arras feiert ihren 90. Geburtstag in Schlierbach Mehr erfahren

Axel Fischer hatte zunächst den Beruf des Vermessungsingenieurs gelernt, ging dann zur Bundeswehr, wurde Zeitsoldat, anschließend war er Verwaltungsbeamter in Darmstadt. Busse und Busfahren interessierten ihn seit Kindheitstagen, und im Erwachsenenalter fuhr er bereits nebenbei des Öfteren für ein Unternehmen in der Region, ehe er sich entschloss, die Zeit als Beamter zu beenden und gemeinsam mit seiner Frau mit dem eigenen Busunternehmen etwas Neues zu beginnen.

Vieles hat das Paar in den folgenden Jahren erlebt, viele Fahrten gemacht. Heute genießen sie ihren Ruhestand und sagen, dass es das Leben als Oma und Opa und der Garten sind, die sie fit halten.

Zur Familie gehören neben fünf Kindern zehn Enkel. Zum Ehrentag gratulierten Stadträtin Ingrid Germann (links), die Glückwünsche des Bürgermeisters, des Landrats und des Ministerpräsidenten überbrachte, sowie Bärbel Sillus, die gemeinsam mit ihrem Mann Reinhard Sillus für die evangelische Kirchengemeinde gratulierte. thz