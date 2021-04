Goldbarren und Münzen erbeutet

Seeheim-Jugenheim. Kriminelle haben mit der Masche „Falsche Polizeibeamte“ in der Nacht zum Donnerstag mehrere Wertgegenstände bei einem älteren Mann erbeutet, der am Lerchenweg in Seeheim lebt. Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen berichtet, erhielt der Senior einen Anruf von einem Mann, der vorgab, von der Kriminalpolizei zu sein. Man habe Einbrecher festgenommen, die es auch auf das Hab und Gut des Angerufenen abgesehen hätten. Seine Wertsachen seien nun nicht mehr sicher und müssten demnach an die Polizei übergeben werden.

AdUnit urban-intext1

Beute von 100 000 Euro

Durch psychischen Druck und geschickte Gesprächsführung brachten die Betrüger den älteren Mann dazu, seine Wertgegenstände – unter anderem Münzsammlungen und Goldbarren – in einen Koffer zu packen und diesen vor dem Haus zu platzieren. Der Koffer wurde gegen 3.50 Uhr von einem unbekannten Mann abgeholt. Dieser soll um die 1,70 Meter groß gewesen sein. Insgesamt wird der Schaden auf zirka 100 000 Euro geschätzt.

Das Kriminalkommissariat 24 in Darmstadt bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dieser Sache gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Die Polizei warnt eindringlich vor dieser Masche: „Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an Unbekannte nur aufgrund eines Anrufs! Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, beenden Sie das Telefonat sofort und wählen Sie den Polizeinotruf 110.“ pol

AdUnit urban-intext2