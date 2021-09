Gitarrenkurs für Teilnehmer ab 14

Zwingenberg. Das Familienzentrum Zwingenberg weist auf einen Gitarren-Schnupperkurs (FE 014) hin. Kursleiter Paul Perlejewski (Musiker, Produzent und Bandcoach) wendet sich mit diesem Angebot an Jugendliche ab dem 14. Lebensjahr sowie an Erwachsene. Der Kurs umfasst vier 45-minütige Einheiten und findet erstmals am 7. September, Dienstag, von 18 bis 18.45 Uhr im Vereinsraum des Alten Amtsgerichts (Obertor 1) in Zwingenberg statt. Die Teilnahme kostet 55 Euro. Zum Inhalt heißt es:

„In diesem Gitarren-Schnupperkurs vermittelt Paul Perlejewski ein Gefühl für das Instrument und zeigt den Einstieg ins Gitarrenspiel ganz ohne Noten. Die Teilnehmer erhalten eine Kaufberatung, ihnen wird die Haltung der Gitarre gezeigt, das Stimmen der Gitarre erklärt, sie erlernen erste Akkorde, Liedbegleitung und erstes Melodienspiel.“

Anmeldungen im Familienzentrum Zwingenberg im Alten Amtsgericht (Obertor 1), Telefon: 06251/8690494, E-Mail: info@famizz.de, Bürozeiten: dienstags und freitags von 9 bis 11 Uhr. red