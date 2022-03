Girls’- und Boys’-Day der CDU im Landtag

Zwingenberg. Die CDU-Fraktion im Hessischen Landtag beteiligt sich mit einem digitalen Angebot am Girls’- und Boys’-Day, der am 28. April, Donnerstag, stattfindet. Die in Zwingenberg lebende CDU-Landtagsabgeordnete Birgit Heitland lädt dazu alle interessierten Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 10 aus ihrem Wahlkreis auf:

„Nutzt die Chance für eine frühzeitige und umfangreiche Information über die unterschiedlichsten Berufsbilder. Dafür bietet der digitale Girls’- und Boys’-Day eine hervorragende Gelegenheit“, so Heitland. Nach dem großen Zuspruch und dem Erfolg in den vergangenen Jahren sind auch in diesem Jahr Bewerbungen zur Teilnahme herzlich willkommen. „Die CDU-Landtagsfraktion freut sich auf Eure Teilnahme.“

© MARC FIPPEL

„Wir haben auch dieses Jahr ein attraktives und vielseitiges digitales Programm zusammengestellt, um einen Einblick in die unterschiedlichen Berufsbilder zu geben. Dazu stehen zahlreiche Gesprächspartner den Teilnehmern Rede und Antwort. Das Programm beginnt um 9.30 und endet gegen 15 Uhr“, so Heitland.

Bewerbungen für den Girls’- und Boys’-Day bei der CDU-Fraktion im Hessischen Landtag sind bis zum 6. April einzureichen bei: Birgit Heitland, Mitglied des Hessischen Landtags, Schlossplatz 1-3, 65183 Wiesbaden, E-Mail: b.heitland@ltg.hessen.de. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. red/Bild: Marc Fippel