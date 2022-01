Während der Auftritt des Kabarettisten Clajo Herrmann am Samstag, 22. Januar, 20 Uhr, im Theater Mobile in Zwingenberg stattfinden wird, sagen die Mobilisten das Konzert von „Gwennyn & Band“ am Freitag, 21. Januar, 20 Uhr, ab. Leo Ohrem, Vorsitzender des Theatervereins, der die Kulturstätte im Gewölbekeller des Alten Amtsgerichts (Obertor 1) betreibt, schreibt:

„Sie haben sich ja

...