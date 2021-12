Gewerbeverein bescherte Zwingenberger und Rodauer Kinder

Zwingenberg. „Oh Du Fröhliche“, und das auch in Zeiten der Pandemie: Zwar hat ein kleiner Virus den Alltag der Menschen durcheinandergewirbelt, aber Kindern eine Freude zu bereiten, das ist auch in den Zeiten Krise für den Gewerbeverein Zwingenberg eine Herzensangelegenheit.

Früher konnten die Kinder im Rahmen der traditionellen Nikolausstiefel-Aktion ihre Stiefel beim Gewerbeverein abgeben, um sie später – vom Verein prall gefüllt – in den Geschäften Zwingenberg zu suchen. In diesem Jahr wurde nun – so wie schon in 2020 – eine Corona-gerechte Variante der Bescherung unter freiem Himmel organisiert:

Am vergangenen Samstag durften alle Zwingenberger und Rodauer Kinder im Alter von 3 bis 11 Jahren im Rathaushof eine Geschenktüte mit Naschereien und einer Warnweste abholen. Zwischen 17 und 19.30 Uhr warteten die Vorstandsmitglieder Eva Büttner, Johannes Fischer, Michael Kolibius , Christoph Markwart und Jutta Stiefel mit den Tüten vor dem rückwärtigen Eingang des „Bunten Löwen“ auf die Kinder und ihre Eltern.

Unser Bild zeigt ein Teil der beschenkten Mädchen und Jungen, die bereits ihre geschenkten Warnwesten angezogen hatten. / tn

