Von Eva Bambach

Im Jahr 2021 gab es im Durchschnitt sieben statistisch erfasste antisemitische Vorfälle pro Tag in Deutschland, 40 Prozent mehr als im Vorjahr. Wie leben Jüdinnen und Juden mit dem wachsenden Antisemitismus in Deutschland? Wie prägt er ihren Alltag? Zu einem Gespräch über dieses Thema hatte der Arbeitskreis Zwingenberger Synagoge jetzt in den Saal des AltenAmtsgerichts

...