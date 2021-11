Gespenster im Schulmuseum Seeheim-Jugenheim

Seeheim-Jugenheim. In der Reihe „Mal dies – mal das, Kultur im Schulmuseum“ begrüßt das Museums-Team am Samstag, 6. November, 17 Uhr (Einlass: 16.30 Uhr) die Besucher des Schulmuseums Seeheim-Jugenheim (Kirchstraße 1, am Sebastiansmarkt) zu einer Film-Veranstaltung unter dem Motto „Gespenstergeschichten aus dem Odenwald“. Die Schauspielerin, Regisseurin und Produzentin Larissa Anton zeigt einen ihrer zahlreichen Filme: „Tod und Teufel – Odenwälder Sagen von Sensenmann und Zwetschenheinrich“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In der Einladung heißt es: „Viele Redensarten, Lieder und Kinderspiele erinnern an eine düstere Zeit. Bildstöcke, Bräuche und Traditionen künden von einer der schlimmsten Geißeln der Menschheit. Der in mehreren dieser Filme als Schauspieler beteiligte Jochen Singer spricht dazu die Einleitung.“

Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten. Das Museum bittet um Anmeldung unter der Telefonnummer 06257/5060717. red