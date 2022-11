Zwingenberg. Der Geschichtsverein Zwingenberg weist auf sein traditionelles Weihnachtsbasteln und Weihnachtsbacken hin, das die Museumsmaus Anna in diesem Jahr am 26. November, Samstag, ab 15 Uhr im Museum (Scheuergasse 11) anbietet. Wie Ingrid Krimmelbein, die Vorsitzende des Geschichtsvereins, mitteilt, kostet die Teilnahme an der Aktion, die sich an Kinder richtet, fünf Euro pro Person.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Anmeldungen können per E-Mail erfolgen: mail@geschichtsverein-zwingenberg.de. red