  Geschichtsverein Zwingenberg feiert 50. Geburtstag

Zwingenberg. Am 25. März 1971 wurde der Geschichtsverein Zwingenberg im Hotel „Zum Löwen“ gegründet – in diesem Jahr kann er sein 50-jähriges Bestehen feiern. Mit Blick auf die Coronavirus-Pandemie kann die ursprünglich für diesen März geplante Geburtstagsparty allerdings nicht stattfinden. Nun hoffen Vorsitzende Ingrid Krimmelbein und ihr Team darauf, die Feier im Spätsommer nachholen zu können. Erinnert werden soll an den „runden Geburtstag“ trotzdem heute schon:

Geboren wurde die Idee, einen Geschichtsverein zu gründen, im Rahmen der Vorbereitungen des Stadtrechtsjubiläums, das 1974 gefeiert wurde: 700 Jahre zuvor hatte König Rudolf von Habsburg an Graf Dieter V. von Katzenelnbogen das Stadtrecht verliehen, aus diesem Grund sollte eine Stadtchronik erstellt werden, und das nicht zuletzt auch deswegen weil die 1910 von Walter Möller herausgegebene Schrift längst vergriffen war.

Grundlage der neuen Chronik bildete dabei die Staatsexamensarbeit des bei der Gründung des Geschichtsvereins ersten Vorsitzenden Wolf-Dietrich Riebel. Dessen Professor Dr. Heinrich Jäger an der Universität in Frankfurt hatte dem angehenden Lehrer die Aufgabe gestellt, sich mit folgendem Thema zu beschäftigen: „Die dynamische Entwicklung Zwingenbergs, dargestellt an ihren wirtschaftlichen und sozialen Funktionen und deren Niederschlag im Siedlungsbild.“

Der damalige Bürgermeister Jürgen Neue war von der Idee, auf Basis dieser Erkenntnisse zum Stadtrechtsjubiläum eine Chronik zu erstellen, derart begeistert, dass er vorschlug, zur Finanzierung der neuen Chronik einen Verein zu gründen. Dieser Verein sollte zunächst nur eine juristische Person sein, um diese Idee zu realisieren.

Kein Vereinsleben geplant

Am 25. März 1971 wurde dann bei der Gründungsveranstaltung mit den Gründungsmitgliedern Bürgermeister Jürgen Neue, Pfarrer Adam Höfle, Lehrer Rudolf Kunz, Pfarrer Erhard Ritzkowski, Frau Dr. Roswitha Büchler-Zeilinger, Professor Gerhard Scheper, Karl Simon und Lehrer Wolf-Dietrich Riebel der einstimmige Beschluss gefasst, die Satzung ins Vereinsregister einzutragen. Zweck sollte die Erstellung einer neuen Chronik für die Stadt Zwingenberg sein. In der Vereinssatzung wurde die Erforschung und Veröffentlichung der Zwingenberger Heimatgeschichte sowie die Bewahrung und Pflege der Altertümer als Ziele definiert.

Nach der Veröffentlichung der 640 Seiten umfassenden Chronik war zunächst kein aktives Vereinsleben vorgesehen. Die damals wenigen Mitglieder arbeiteten individuell an verschiedenen Themen weiter und erhielten so den Verein aufrecht. Auf Grundlage der Forschungsergebnisse wurden Stadtführungen entwickelt und ein erster Stadtführer in Deutsch, Englisch und Französisch herausgegeben.

Hier ist besonders der 1977 nach Zwingenberg gekommene Bürgermeister Peter Stajkoski zu erwähnen, der sich sehr für das kulturelle Leben engagierte. Unter seiner Regie wurde ein Bürgertag mit einer ersten heimatkundlichen Ausstellung eingeführt- der Vorläufer des heutigen Heimatmuseums. Mit seinem Namen sind die Erhaltung der historischen Scheuergasse, der Auf- und Ausbau des Museums, die Übernahme des alten Amtsgerichtes durch die Stadt, die Einrichtung des Kellertheaters, der Ankauf des Adlersaals für den Gesangverein „Sängerkranz“ bzw. der Bau des Foyers der Melibokushalle eng verbunden. Bis ins Jahr 1989 lenkte er als Vorsitzender die Geschicke des Vereins und sorgte somit dafür, dass das öffentliche Interesse am Geschichtsverein immer größer wurde. Bereits im Jahr 1993 hatte das Heimatmuseum schon mehr als 20.000 Besucher zu verzeichnen.

Die Suche nach der „Alten Burg“

1989 übernahm Professor Gerhard Scheper den Vorsitz des Vereins. Unter ihm kam es vermehrt zu Vorträgen und zu einer großen Ausstellung über die Grafen von Katzenelnbogen. Zeitgleich fertigte er ein Altstadtmodell von Zwingenberg an, welches heute im Heimatmuseum zu bewundern ist.

Scheper verfasste viele kleinere Beiträge zur Stadtgeschichte und machte sich auf die Suche nach der sogenannten „Alten Burg“ im Bereich der ehemaligen Jugendherberge. 1994 zog er sich als Vorsitzender aus gesundheitlichen Gründen zurück und übergab das Amt wieder an Wolf-Dietrich Riebel, der schon einmal bei der Gründung 1971 Vorsitzender gewesen war.

Mittlerweile war klar, dass der Geschichtsverein aktiv und inhaltlich weiterentwickelt werden sollte. Dafür bedurfte es vor allem neuer Mitglieder, um weitere Themenbereiche und Aufgabenbereiche zu kreieren. Hierzu wurde ein monatlicher Stammtisch ins Leben gerufen, um einerseits neue Ideen zu sammeln, andererseits aber auch die Geselligkeit zu fördern. Durch eine Satzungsänderung wurden mit Landschaftsgeschichte, alten Kulturgütern sowie Brauchtum und alten Traditionen weitere Themenbereiche geschaffen.

Premiere für den Handwerkermarkt

1999 wurde dann unter dem damaligen Bürgermeister Kurt Knapp anlässlich der 725-Jahrfeier der Stadt Zwingenberg im Hof des Rathauses ein Historienspiel über die Verleihung der Stadtrechte aufgeführt. Im Anschluss daran fand der erste Bauern- und Handwerkermarkt in der Scheuergasse statt, der sich in den folgenden Jahren immer größerer Beliebtheit erfreute und in Kombination mit dem Zwingenberger Weinfest auf dem Marktplatz an Pfingsten mit zirka 120 Ausstellern aus Handwerk und Kultur eine feste Größe im hessischen Veranstaltungskalender darstellt.

Im Jahre 2002 wurden Hof und Garten des Heimatmuseums angelegt und mit der Errichtung von Werkstätten dafür gesorgt, altes Handwerk und bäuerliche Traditionen erlebbar zu machen. So entstanden unter anderem eine Schlachtküche, eine Backstube, eine Schmiede, eine Drechselstube sowie eine Küfer- und Schuhmacherwerkstatt. Im gleichen Jahr wurden Werner Korschan und Gerhard Scheper zu Ehrenmitgliedern ernannt.

2004 fing man an, sich mit einem eigenen Planwagen zu beschäftigen, der Zwingenberg gerade für den Tourismus noch attraktiver machen und älteren Menschen die Gelegenheit geben sollte, die Geschichte bequem zu erleben. Nach einigen bürokratischen Anfangsschwierigkeiten haben sich die Planwagenfahrten fest ins Angebot integriert und konnten sogar mit Fahrten in und um Zwingenberg, das Fürstenlager, das Auerbacher Schloss, durchs Ried und seit 2011 sogar auf den Melibokus für echte Highlights sorgen.

Im Laufe der Zeit entwickelte sich das Vereinsleben stetig weiter und so wurde mit einem jährlichen Schlachtfest, Osterspaziergang, Beteiligung an den Ferienspielen und Kerwe-Umzug, historischen Ausflügen, Exkursionen und der Teilnahme am städtischen Weihnachtsmarkt die Angebotsvielfalt ausgeweitet. Um den eigenen Nachwuchs zu fördern, wurde das Angebot um ein pädagogisches Konzept für Kinder erweitert.

Museumsmaus und Melibokusbuch

Von 2013 bis 2017 wurden die Geschicke des Vereins von Berenike Neumeister geleitet, die mit „Der Geschichtswerkstatt“, „Anna die Museumsmaus und Philipp der Stadtlöwe“ und Ausstellungen über Poesie Alben sowie Handarbeiten das Repertoire des Vereins ergänzte.

Unter der Regie von Wolf-Dietrich Riebel erschien dann 2012 das vereinseigene Buch „Der Melibokus, Rundblicke vom Balkon der Bergstraße“, bei dem viele Autoren aus den unterschiedlichsten Bereichen mitwirkten.

2017 übernahm Ingrid Krimmelbein dann den Vorsitz des Vereins. Durch neue Impulse von ihr wurden das „Lebendige Museum“, „Altes Brauchtum neu entdecken“, „Das Kindermalbuch“ und „Das Latwergekochen“ unter Anleitung der Rodauer Landfrauen mit ins Programm aufgenommen. Seit einigen Jahren vorher ist sie auch für die Planung und Durchführung des Bauern- und Handwerker Marktes an Pfingsten verantwortlich. Zusätzlich organisiert sie mit viel Liebe das Schlachtfest im eigenen Museumsgarten, welches jedes Jahr größer wurde.

Geschichte mehr als Vergangenheit

Um der Expansion des Geschichtsvereins gerecht werden zu können, mietete man 2015 die Scheune der Familie Zubrod in der Scheuergasse an, um diese als Dependence zum Heimatmuseum mit den Themen „Weinbau“ und „Landwirtschaft“ umzubauen. 2017 erfolgte dann die Verleihung des Titels „Regionales Kulturerbe“ und die Eröffnung der Scheune. Im selben Jahr mietet der Geschichtsverein als Untermieter der Stadt einen Raum nebst Konferenzzimmer in der alten Markthalle an.

In den darauffolgenden Jahren wurde das Vereinsleben dank vieler Helfer stabilisiert und weiter ausgebaut. Mit allen Aktivitäten rund um die Geschichte Zwingenbergs möchte der Geschichtsverein auch in den kommenden Jahren dazu beitragen, dass Geschichte nicht nur ein Teil der Vergangenheit bleibt, sondern auch die Gegenwart und Zukunft gestaltet und weiterentwickelt wird. zg