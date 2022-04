Geschichtsverein will seinen Internetauftritt modernisieren

Zwingenberg. Hessen ist ein Land voller helfender Hände. Fast zweieinhalb Millionen Bürger engagieren sich ehrenamtlich und tragen dazu bei, die Gesellschaft zusammenzuhalten – zum Beispiel im Rettungsdienst, in der Kirche oder im Sportverein.

Zu den Aktiven gehören auch die Mitglieder des Geschichtsvereins Zwingenberg. Um ihre Arbeit zu unterstützen und wertzuschätzen, hat der Chef der Staatskanzlei, Staatsminister Axel Wintermeyer, eine Landesförderung in Höhe von 3000 Euro auf den Weg gebracht.

In einer Pressemitteilung aus der Staatskanzlei heißt es dazu: Der 1971 gegründete Geschichtsverein Zwingenberg möchte einen Beitrag leisten, damit die Heimatgeschichte rund um den Melibokus nicht in Vergessenheit gerät.

Die Internetseite des Vereins ist ein wichtiger Baustein, um Interessierte über das kulturgeschichtliche Angebot des Vereins, Lebensweisen und Brauchtümer zu informieren. Hier finden sich beispielsweise Termine für Stadtrundgänge, Planwagenfahrten oder Aktionen im Heimatmuseum.

Mittlerweile ist die Internetseite allerdings in die Jahre gekommen und muss inhaltlich und technisch überarbeitet werden. Sie soll in Zukunft von den Vereinsmitgliedern selbst gepflegt werden und ein nutzerfreundlicheres, für Mobilgeräte angepasstes Design erhalten. Das Land unterstützt die Neugestaltung des Internetauftritts mit 3000 Euro.

Das Ehrenamt ist für die Hessische Landesregierung von zentraler Bedeutung und seit vielen Jahren im Fokus, heißt es in der Verlautbarung weiter. „Wer ehrenamtlich hilft, hält unsere Gesellschaft am Laufen. Die Corona-Pandemie hat uns noch einmal verdeutlicht, dass das Ehrenamt gerade in außergewöhnlich schwierigen Zeiten ein Fundamt ist, auf dem unsere Gesellschaft ruht. Wir würdigen diesen Einsatz mit Dank und Anerkennung, aber auch in hohem Maße finanziell – in diesem Jahr mit mehr als 32 Millionen Euro. Jeder Euro davon ist gut investiert“, betonte der Chef der Staatskanzlei.

Zum Hintergrund: Anträge auf Unterstützung durch das 500 000 Euro umfassende Förderprogramm Ehrenamt können Initiativen, Feuerwehren, Freiwilligenagenturen, gemeinnützige Organisationen (Vereine, Stiftungen, Unternehmen), Verbände und kommunale Gebietskörperschaften stellen. Hier können unter anderem Freiwilligentage, Schulungen und Veranstaltungen gefördert werden, die dazu dienen, den Aktiven zu danken. Die Förderung des Ehrenamtes durch die Hessische Landesregierung ist vielfältig und umfasst alle gesellschaftlichen Bereiche. red