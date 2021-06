Geschichtsverein lädt zum Stammtisch ein

Zwingenberg. Uhrzeit und Ort stehen noch nicht fest, der Termin indessen schon: Der Geschichtsverein Zwingenberg hat seine Jahreshauptversammlung auf den 15. Oktober, Freitag, terminiert, teilt Vorsitzende Ingrid Krimmelbein mit. Dass die Mitgliederversammlung erst im Herbst stattfinden soll, begründet die Vorsitzende mit der Pandemie-Lage: „Ein früherer Termin war uns einfach zu unsicher.“ Die Einladung wird im September verschickt.

Tag, Uhrzeit und Ort für den ersten Stammtisch des Geschichtsvereins – und zwar keinen virtuellen, sondern als Präsenzveranstaltung – stehen indessen fest:

Am 8. Juli, 19 Uhr, findet die diesjährige Premiere in Form einer Weinprobe im Weingut Simon-Bürkle (Wiesenpromenade 13) statt. Teilnehmen können zehn Personen plus Geimpfte und Genesene. Entsprechende Nachweise sind mitzubringen und bei der Anmeldung anzugeben. Die Anmeldung wiederum erfolgt bei Ingrid Krimmelbein telefonisch: 06251/72451 oder per E-Mail: mail@geschichtsverein-zwingenberg.de. Die Teilnahme (Weinverkostung und Imbiss) kostet 25 Euro.

Überdies weist Ingrid Krimmelbein darauf hin, dass der Geschichtsverein „momentan vermehrt Anfragen zu Familiennachforschungen erhält. Wenn jemand aus unserem Verein Interesse und Zeit hat, im Archiv der Stadt ein bisschen zu ,schnüffeln', wäre das schön und für uns eine große Unterstützung". Wer sich auf diese Weise ehrenamtlich engagieren möchte, der kann sich ebenfalls an Frau Krimmelbein wenden.

